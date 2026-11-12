Matto Varini torna su YouTube con il secondo episodio della serie comedy Cosa Lavori

Dopo il successo del primo episodio dedicato a debiti e temi finanziari, Matto Varini torna a sorprendere il pubblico con una nuova puntata della serie comedy Cosa Lavori, disponibile sul suo canale YouTube. Nel secondo episodio, il protagonista Mattéo Dominici si immerge nel complesso e affascinante universo degli avvocati, affrontando con irriverenza e acuta ironia domande e pregiudizi tipici legati al mondo legale.



Perché, diciamocelo, nella vita ci sono poche certezze: le tasse arrivano, i soldi finiscono e prima o poi qualcuno ti dice guarda, secondo me dovresti sentire un avvocato, si apre così la nuova avventura di Mattéo, sempre alle prese con domande tanto curiose quanto imprevedibili.



Attraverso il suo stile iconico, Mattéo Dominici (interpretato dallo stesso Varini) guida lo spettatore tra storie di consulenze, diritti e doveri, senza risparmiare una vena surreale e nonsense che da sempre caratterizza la comicità dell'autore. L'episodio promette di fare chiarezza su un mondo apparentemente oscuro, ma anche di far sorridere chiunque abbia già vissuto la sensazione di smarrimento di fronte a una raccomandata.



Se nel primo episodio l'obiettivo era quello di salvare il portafoglio, stavolta la missione è comprendere cosa succede quando ci si trova a confronto con le infinite sfumature della legge e del linguaggio giuridico. Tra professionisti molto seri e domande fuori dall'ordinario, Cosa Lavori continua a esplorare con leggerezza il mondo delle professioni, svelando come spesso la realtà sia più bizzarra di qualsiasi commedia.



La serie, prodotta da WannabeMGMT, si distingue per la sua originalità: Mattéo Dominici si pone come investigatore della quotidianità lavorativa, determinato a scoprire cosa fanno davvero le persone nelle loro ore in ufficio, in uno scambio continuo tra realtà e situazioni comicamente surreali. Il risultato è una narrazione che diverte, incuriosisce e invita a guardare con occhi nuovi mestieri spesso considerati noiosi o distanti.



Matto Varini, attore e digital creator nato a Napoli, è ormai diventato uno dei volti più amati della scena social e televisiva italiana. Dopo essere stato tra i protagonisti del people show di Alessandro Cattelan su Rai 2 e aver riscosso successo con i suoi format virali durante il Festival di Sanremo, Varini conferma il suo talento anche su YouTube con questa nuova produzione. Recentemente riconosciuto come Creator dell'anno da Vanity Fair Italia e inserito nella Discover List globale di TikTok, continua a far crescere la sua community grazie a uno stile che intreccia osservazione, improvvisazione e humor irresistibile.



Cosa Lavori esce con un episodio ogni due giovedì, negli orari lavorativi degli altri, ed è già diventato appuntamento fisso per chi vuole scoprire la realtà del lavoro con un sorriso.