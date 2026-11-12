Quarto Grado approfondisce il caso Garlasco e il mistero della ricina

Quarto Grado torna su Retequattro con novità clamorose sul caso Garlasco e il dramma della ricina a Pietracatella. Ospiti in studio e aggiornamenti giudiziari.

Torna su Retequattro un nuovo appuntamento con Quarto Grado, il programma di approfondimento condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero, che venerdì 13 novembre alle 21.30 pone sotto i riflettori due dei casi più discussi degli ultimi anni.

Al centro della puntata il caso Garlasco, con nuovi sviluppi giudiziari destinati a riaccendere il dibattito pubblico. Il Tribunale di Pavia ha fissato per il 25 febbraio 2027 l'udienza preliminare davanti al giudice Luigi Riganti per Andrea Sempio, figura chiave nelle indagini su quello che resta uno dei delitti più misteriosi d'Italia. Nel frattempo, proseguono gli interrogativi riguardo le presunte visioni segrete dei video intimi di Chiara Poggi da parte dell'indagato, un aspetto inquietante e mai del tutto chiarito dell'indagine. La difesa di Alberto Stasi, già condannato per l'omicidio, ha inoltre annunciato il deposito imminente della richiesta di revisione del processo, riaprendo scenari complessi e controversi.

In studio, tra gli ospiti chiamati ad analizzare ogni sfaccettatura del caso, sarà presente l'avvocato Liborio Cataliotti, pronto a commentare le strategie difensive e i prossimi passi della vicenda giudiziaria.

Spazio anche al dramma di Pietracatella, dove l'Italia si interroga sulla morte di Sara Di Vita, la quindicenne deceduta con la madre Antonella Di Ielsi dopo aver ingerito ricina. Negli ultimi video pubblicati sui social, la ragazza aveva manifestato il clima pesante che si respirava in famiglia, un dettaglio emotivamente forte che getta una nuova luce sulla tragedia. Le indagini si concentrano ora sulla ricostruzione delle ultime ore delle due vittime e sulle cause esatte che hanno portato al decesso.

Il dibattito sarà animato dalla presenza di un parterre d'eccezione: Massimo Lovati, Carmelo Abbate, Candida Morvillo, Gianluca Zanella, Grazia Longo, Marco Oliva, Paolo Colonnello, Carmen Pugliese, Paolo Reale e Massimo Picozzi, esperti pronti ad analizzare le sfumature psicologiche e investigative dei due casi in primo piano.

Quarto Grado si conferma un appuntamento imprescindibile per chi vuole comprendere a fondo la cronaca nera e le vicende giudiziarie che scuotono l'opinione pubblica italiana, grazie al contributo di esperti, testimonianze e analisi dettagliate sui temi più attuali.