Capodanno alla Nuvola di Roma con Riccardo Cocciante: concerto evento per salutare il nuovo anno

Riccardo Cocciante sarà il protagonista di un Capodanno indimenticabile a Roma, con uno spettacolo dal vivo previsto per il 31 dicembre 2026 al Roma Convention Center La Nuvola. L'inizio del concerto è fissato per le 21:30 e vedrà il Maestro portare sul palco lo show "IO…RICCARDO COCCIANTE", in una serata speciale pensata per accendere la notte di San Silvestro all'insegna della grande musica.



I biglietti sono già disponibili in prevendita su Ticketone.it e nei punti vendita autorizzati. L'evento offrirà al pubblico un viaggio intenso attraverso le canzoni che hanno segnato intere generazioni, le pagine più amate del vasto repertorio di Cocciante e i brani del nuovo album "Ho vent'anni con te". Sarà un'occasione unica per celebrare insieme l'arrivo del 2027, vivendo emozioni e ricordi intrecciati con nuove suggestioni musicali.



A raccontare il valore di questa notte è lo stesso artista, che sottolinea: L'unico modo per entrare nel nuovo anno, e per concluderne uno così pieno di musica in cui ho festeggiato i miei ottant'anni con tanti concerti e un album di inediti, era essere sul palco, con i miei musicisti e insieme al mio pubblico.



Cocciante rappresenta una delle figure più emblematiche del panorama musicale italiano e internazionale, con una carriera straordinaria che conta oltre quaranta album pubblicati in quattro lingue e collaborazioni di prestigio. La sua voce inconfondibile, la sensibilità nella scrittura e l'abilità di coinvolgere il pubblico dal vivo rendono ogni suo concerto una vera esperienza. La serata del 31 dicembre a La Nuvola, organizzata da The Base e prodotta da Vivo Concerti in collaborazione con EUR Spa, si inserisce nella rassegna "EUR Culture" e promette di essere un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti della musica.



Il percorso di Riccardo Cocciante, nato a Saigon da madre francese e padre italiano e cresciuto a Roma, dimostra una straordinaria apertura culturale e una formazione musicale da autodidatta che si riflette nella varietà delle sue esperienze artistiche: dalla canzone alla musica per il teatro, fino alle colonne sonore per il cinema. Interprete e compositore di successo in tre lingue, Cocciante continua a conquistare nuove generazioni, confermandosi una delle voci più amate e rispettate della musica europea.



L'appuntamento di Capodanno alla Nuvola di Roma diventa così una vera festa collettiva, un modo speciale per chiudere il 2026 e inaugurare il nuovo anno tra emozioni, grandi classici e nuove canzoni, immersi nell'atmosfera unica creata dall'artista e dalla sua band.