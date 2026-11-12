A Pranzo da Nonna: Patrizio Rispo riscopre la tradizione culinaria su Food Network

Patrizio Rispo porta le ricette delle nonne di Basilicata e Campania su Food Network, con storie, borghi e sapori autentici della tradizione italiana.

La cucina delle nonne, le storie dei borghi, le ricette custodite da generazioni: arriva su Food Network un viaggio nei sapori più autentici del Sud Italia, guidato da Patrizio Rispo.

Il nuovo programma A Pranzo da Nonna debutta giovedì 12 novembre alle 10.00 su Food Network, canale 33, ed è disponibile anche in streaming su discovery+. Patrizio Rispo, volto amato del piccolo schermo, attraversa i paesi della Basilicata e della Campania per scoprire, insieme alle nonne del territorio, i piatti che rappresentano l'identità più vera della tradizione gastronomica italiana.

Tra vicoli pittoreschi, storie di famiglia e prodotti locali, ogni puntata è un invito alla convivialità e alla memoria. Rispo affianca le proprie ospiti in cucina, raccogliendo segreti tramandati nel tempo e imparando gesti antichi legati alla preparazione di specialità come i pastizz e frizzuli di Rotondella, le patate abbracciate di Laurenzana, le cazzatelle di Sant'Arcangelo e i raschiatelli con la salsiccia di Castelluccio Inferiore.

Il viaggio prosegue attraverso i tagliarini e fasuli di Alife e le prelibatezze di Roccanova, regalando al pubblico una narrazione che si lega ai ricordi, alla storia delle famiglie e ai sapori di una volta. Ogni pranzo diventa un viaggio nei sapori e nell'identità del territorio. Un racconto fatto di convivialità, dove la cucina diventa il filo conduttore il cuore più autentico della cultura gastronomica italiana.

La serie, prodotta da Tucano Produzioni, offre una panoramica emozionante delle eccellenze locali, valorizzando le radici e la passione delle nonne custodi di tradizioni preziose. Un appuntamento imperdibile per chi ama la cucina regionale e desidera scoprire la ricchezza nascosta nelle case e nei borghi italiani.



