The Sicilian Dream racconta la Sicilia che ispira Dolce&Gabbana: debutto su Sky Arte

The Sicilian Dream - Sogno Siciliano è il nuovo documentario dedicato all'amore per la Sicilia che ha ispirato due dei più grandi stilisti italiani, Domenico Dolce e Stefano Gabbana. Il film debutta in esclusiva il 14 novembre alle 21:15 su Sky Arte e sarà disponibile in streaming solo su NOW.



Il documentario, una produzione Sky Original realizzata da TapelessFilm, propone un viaggio visivo e immersivo nell'isola che ha profondamente segnato l'immaginario creativo dei fondatori di Dolce&Gabbana. Non si tratta solo di una terra d'origine, ma di una fonte inesauribile di ispirazione che emerge in ogni dettaglio delle loro collezioni, rendendo la Sicilia protagonista di un racconto che supera la moda e si fa narrazione di appartenenza, memoria e radici culturali.



L'occasione della realizzazione di questo documentario è il ritorno delle sfilate di Dolce&Gabbana a Taormina, dieci anni dopo quella storica edizione del 2012 che aveva portato per la prima volta l'Alta Moda negli spazi iconici del Grand Hotel San Domenico. Il film accompagna lo spettatore in alcune delle località più suggestive dell'isola: dal Teatro Antico di Taormina al Monastero di San Nicolò l'Arena di Catania, dalle Gole dell'Alcantara ai faraglioni di Aci Trezza, fino all'imponenza del Parco dell'Etna. Questi scenari restituiscono la straordinaria ricchezza paesaggistica e culturale della Sicilia, mostrando come il suo fascino continui a ispirare artisti, creativi e visitatori da tutto il mondo.



La narrazione si sviluppa attraverso lo sguardo curioso di un giovane viaggiatore, con il contributo di voci profonde come la docente e studiosa di cinema Stefania Rimini, Ruggero Moncada Paternò Castello - rappresentante di una delle più antiche famiglie nobiliari dell'isola e custode di una straordinaria memoria storica - e la scrittrice Barbara Bellomo. Un racconto che intreccia realtà e suggestione, tradizione e mito, restituendo allo spettatore il fascino di una terra capace di trasformarsi continuamente in fonte di ispirazione artistica.



The Sicilian Dream è un omaggio alla Sicilia, sospesa tra storia e immaginazione, che alimenta da anni la visione creativa di Dolce&Gabbana. Un racconto unico, pronto a conquistare il pubblico e a celebrare una terra la cui identità vive anche attraverso la moda e la cultura.