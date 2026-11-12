Winx Club: The Magic is Back - Il musical evento debutta a teatro nel 2026

Le Winx stanno per tornare, questa volta non sul piccolo schermo, ma sul palcoscenico dei principali teatri italiani con uno spettacolo immersivo dedicato a tutta la famiglia.



Il nuovo musical Winx Club: The Magic is Back celebra le iconiche eroine nate dall'immaginazione di Iginio Straffi, pronte a incantare il pubblico dal vivo con canzoni, coreografie, illusioni e tecnologia all'avanguardia grazie alla regia di Arturo Brachetti. Il debutto è fissato per il 28 novembre 2026 al Teatro Ariston di Sanremo, per poi toccare altre città tra cui Firenze, Torino, Mestre, Assago, Bologna, Bergamo, Varese, Montecatini Terme, Brindisi, Martinafranca, Napoli, Bitritto e Assisi durante la stagione 2026-2027.



Il family show promette un'avventura magica, capace di parlare a grandi e piccoli, unendo diverse generazioni nel nome dell'amicizia e della scoperta di sé. La sceneggiatura porta sul palcoscenico i valori che hanno reso famoso il Winx Club: unicità, collaborazione e il potere delle differenze, tradotti in numeri musicali e performance dal vivo che superano la semplice trasposizione del cartone animato.



Come sottolineato dallo stesso Brachetti:



Portare un cartone animato a teatro è una sfida molto ardua perché al cinema e nel mondo dei disegni animati, tutto è possibile, mentre a teatro esiste una fisicità contingente. Ma ci piacciono le sfide e siamo tutti partiti entusiasti. Far diventare le Winx un musical è rendere vero un mondo immaginato in modo reale e immersivo. A teatro il pubblico vede cose vere, concrete: lotte di poteri, castelli sulle nuvole, dragoni che volano e altre immagini di fantasia. E realizzare ciò a teatro è molto complesso, ma nello stesso tempo stimolante. Questo è possibile grazie all'evoluzione delle tecniche teatrali, il videomapping e gli effetti speciali. Cercherò quindi di sorprendere ancora una volta il pubblico con nuovi assi nella manica. Il casting per trovare le attrici e le cantanti che potessero incarnare al meglio personaggi iconici, già conosciutissimi dal pubblico, è stato difficile, ma abbiamo trovato performer molto bravi che saranno portatori di emozioni, sorprese e talento. Sarò fedele al linguaggio del musical, alla forza della performance live, con tutte le canzoni dal vivo, le coreografie, le tensioni e il lieto fine. I fan poi, ritroveranno tutte le musiche che li hanno accompagnati per anni. Una parte del pubblico, composto da giovani e dalle loro mamme, scoprirà il teatro per la prima volta. Io mi sento il padrino teatrale di diverse generazioni di bambini che vengono a teatro per la prima volta. Anche in questa occasione continuo la mia missione: far innamorare del teatro gli spettatori più giovani che significa costruire il pubblico del futuro e dare lunga vita al modo più antico di rappresentare la nostra umanità: il teatro, dove la magia, la musica, la festa delle Winx sarà condivisa dal vivo con centinaia di amici intorno.



Il team creativo è composto da professionisti di spicco: la direzione musicale è di Ivan Lazzara, le coreografie di Fabrizio Prolli, le scenografie di Tiziana Liberotti, il disegno luci di Federico Luciano, i visual di Alice Felloni e il sound design di Franco Patimo. In scena le sei Winx saranno interpretate da Emily Shaqiri (Bloom), Nathalie Ferrandello (Stella), Ginevra Solferino (Flora), Eleonora G. F. Mandelli (Musa), Stella Giorgi (Tecna) e Sarah Harrar (Aisha). Le antagoniste Trix avranno i volti di Arianna Massobrio (Icy), Sofia Maria Bassan (Darcy) e Sara Iaria (Stormy). Fanno parte del cast anche Francesco Cenderelli come Sky e Massimiliano Sacco nel ruolo di Valtor.



Il Winx Club, fenomeno nato da Rainbow nel 2004, ha conquistato tutte le generazioni mantenendo intatto il suo messaggio di inclusività e crescita personale. Il musical promette di far vivere dal vivo le emozioni di un racconto dove la vera magia si scopre dentro di sé e nel legame con gli altri.



Radio Kiss Kiss sarà media partner ufficiale dell'iniziativa. I biglietti per le date del tour saranno presto disponibili e l'entusiasmo tra i fan è già altissimo per un evento destinato a incantare grandi e bambini di tutta Italia.