Luca Barbarossa torna con Pepita e la rivoluzione: un album tra jazz e letteratura

Luca Barbarossa pubblica il nuovo album Pepita e la rivoluzione dal 27 novembre, un progetto tra canzone d'autore, jazz e letteratura.

Luca Barbarossa annuncia l'uscita del nuovo album di inediti Pepita e la rivoluzione, disponibile dal 27 novembre in formato fisico e digitale. Edito da Margutta 86 e distribuito dalla divisione Classics & Jazz di Universal Music Italia, il disco rappresenta un viaggio sonoro dove la canzone d'autore incontra il jazz e la letteratura. Barbarossa firma un progetto libero e profondamente umano, incentrato sull'autenticità dell'esecuzione dal vivo. Registrato interamente in analogico, senza suoni virtuali o simulati, l'album valorizza la dimensione della musica come esperienza condivisa e irripetibile.

Come sottolinea lo stesso artista: Ringrazio sinceramente tutti i musicisti che hanno preso parte a questo album: il loro talento e la loro passione costituiscono l'anima di questo disco. Durante le registrazioni ci sono stati momenti di profonda emozione. Ci siamo divertiti e commossi insieme nello stesso luogo fisico, con la consapevolezza che la musica nasce per essere vissuta e suonata insieme. Ogni nota che ascolterete è stata generata da esseri umani che hanno dedicato la loro esistenza agli strumenti che suonano. Troverete solo voglia di scrivere, comporre, suonare, cantare, condividere stati d'animo e pensieri.

Pepita e la rivoluzione si apre con la title track che intreccia amore e impegno politico, accompagnata dal pianoforte di Danilo Rea e dalla tromba di Paolo Fresu. La narrazione attraversa poi brani come Marcia la guerra, riflessione sugli orrori dei conflitti vissuti dagli ultimi istanti di vita di un giovane soldato, e A che serve una canzone, che interroga il senso della musica in un'epoca dominata dal rumore e dalla velocità. Forte il dialogo con il jazz in I tuoi silenzi, esperimento nato dalla rielaborazione di The Silence of Your Heart di Dino Rubino, e in Tempesta, frutto di un'improvvisazione con Danilo Rea. Nel percorso non mancano riflessioni esistenziali come Mentre, sul rapporto con il tempo, o Chiedo troppo, che guarda con lucidità all'età e al futuro.

Tra i brani più evocativi spiccano Protegga il cielo, anticipazione dell'album, e Le notti bianche, suite ispirata al racconto di Fëdor Dostoevskij e arricchita dagli archi composti da Paolo Buonvino. Presenti come ospiti anche Dino Rubino, Marco Bardoscia e Paolo Buonvino, in una tracklist che promette sorprese e contaminazioni, con la bonus track digitale Cosa chiedi alla luna a suggellare il legame tra musica e letteratura attraverso i racconti del commissario Ricciardi di Maurizio De Giovanni.

L'anteprima live di Pepita e la rivoluzione è prevista per il 26 novembre al Blue Note di Milano. Il nuovo capitolo artistico di Luca Barbarossa segna una sintesi profonda tra passione per la scrittura, ricerca musicale e condivisione autentica con il pubblico, consolidando una carriera che attraversa oltre quarant'anni di storia della musica italiana.