Cristiano Godano torna il 13 novembre con l'album Un filo d'erba nel muro

Il 13 novembre segna il ritorno di Cristiano Godano con il nuovo album di inediti Un filo d'erba nel muro (Ala Bianca Group / Warner Music), un progetto che vede la collaborazione con Rob Ellis, già celebre per il suo lavoro con PJ Harvey e Marianne Faithfull. Questa collaborazione riunisce Godano ed Ellis a oltre vent'anni da Senza peso, disco dei Marlene Kuntz considerato una pietra miliare della scena alternativa italiana.



Il nuovo lavoro promette un'evoluzione sonora verso atmosfere più internazionali, lasciando alle spalle le influenze folk per abbracciare nuove stratificazioni e una ricercata profondità produttiva. Il disco sarà disponibile per il pre-order dal 20 ottobre sia in formato CD con packaging speciale 45 giri che in versione digitale.



Cristiano Godano si conferma artista poliedrico e raffinato, riconosciuto per una scrittura densa e chirurgica che rifugge la banalità. Da oltre trent'anni è la voce e il frontman dei Marlene Kuntz, autore di tutti i testi del gruppo e punto di riferimento nella musica alternativa italiana.



Parallelamente alla musica, Godano ha sviluppato una carriera letteraria: Nel 2008 ha esordito come scrittore, con i sei racconti de I vivi (Rizzoli), nel 2019 ha pubblicato il racconto biografico in prima persona Nuotando nell'aria. Dietro 35 canzoni dei Marlene Kuntz (La Nave di Teseo), seguito da Il suono della rabbia. Pensieri sulla musica e il mondo (Il Saggiatore). Attualmente cura anche una rubrica di attualità su Rolling Stone Italia.



Il suo impegno verso le tematiche socio-ambientali si riflette sia nei testi che nei progetti recenti, tra cui Karma Clima con i Marlene Kuntz e il reading Canto d'acqua in coppia con il filosofo della biologia Telmo Pievani.



Il primo album solista Mi ero perso il cuore (2020) e il successivo Stammi accanto (2025) hanno confermato la profondità artistica di Godano anche lontano dalla storica band. Un filo d'erba nel muro si preannuncia come una tappa fondamentale per un autore che non smette mai di rinnovarsi, restando fedele alla sua poetica.