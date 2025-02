CUPRA annuncia la nuova edizione di The Dream Makers

CUPRA continua a rafforzare il suo impegno nel sostenere i giovani talenti dell’industria cinematografica con una nuova edizione del concorso di cortometraggi The Dream Makers. Questa iniziativa, organizzata in collaborazione con la Berlinale, si inserisce nell’ambito della partnership tra CUPRA e il Festival Internazionale del Cinema di Berlino. Dopo il successo della prima edizione, il concorso torna per offrire ai registi emergenti di tutto il mondo un’opportunità unica per dar vita ai loro progetti.

“Il cinema è una delle forme artistiche più potenti, capace di suscitare forti emozioni attraverso storie coinvolgenti. Come marchio per le prossime generazioni, CUPRA continuerà a cercare modi per offrire una piattaforma ai talenti emergenti, aiutandoli a dare vita alle loro storie”, ha dichiarato Wayne Griffiths, CEO di CUPRA. “Dopo il successo della prima edizione di The Dream Makers, siamo entusiasti di collaborare con la Berlinale e lo Studio Babelsberg per supportare la prossima generazione di registi straordinari”, ha aggiunto.

Anche la Berlinale sottolinea l’importanza di questa collaborazione. “Sostenere i talenti emergenti nel mondo del cinema è al centro della missione della Berlinale, e la visione condivisa con CUPRA lo rende il partner ideale per noi”, ha affermato Tricia Tuttle, Direttrice della Berlinale. “L’iniziativa The Dream Makers offre un’opportunità straordinaria per sostenere la prossima generazione di registi, e siamo felici di essere parte di questa nuova ed entusiasmante edizione”.

La nuova edizione di The Dream Makers è stata presentata al CUPRA City Garage di Berlino, durante la conferenza stampa dell’EFP degli European Shooting Stars 2025. L’obiettivo del concorso è quello di scoprire e promuovere il talento dei giovani registi, offrendo loro un’opportunità concreta per trasformare le proprie idee in realtà.

Una giuria composta dal CEO di CUPRA Wayne Griffiths, dagli ambasciatori CUPRA J.A. Bayona e Daniel Brühl, dalla Berlinale e dallo Studio Babelsberg, selezionerà una rosa di finalisti che riceveranno mentoring e supporto per portare il loro progetto sul grande schermo. Il vincitore sarà annunciato alla Berlinale 2026 e il suo progetto sarà finanziato da CUPRA, in collaborazione con Studio Babelsberg, che fornirà supporto nella produzione.

“La prima edizione di The Dream Makers ha messo in luce il desiderio delle nuove generazioni di condividere le proprie storie in modi innovativi. Aiutarli a portare le loro idee dalla carta allo schermo è stata un’esperienza estremamente gratificante che non vediamo l’ora di ripetere, e la Berlinale è un’occasione perfetta per scoprire cos’hanno da dire le nuove generazioni”, ha dichiarato il regista e ambasciatore di CUPRA J.A. Bayona.

“Fare parte della giuria della prima edizione di The Dream Makers è stato incredibilmente stimolante”, ha aggiunto Daniel Brühl. “I progetti che abbiamo visto sono stati davvero emozionanti e sono entusiasta di scoprire quali nuovi talenti emergeranno dalla prossima edizione. È un privilegio far parte di questo viaggio e assistere alla realizzazione dei sogni dei giovani registi”.

Anche lo Studio Babelsberg ha ribadito il proprio impegno nel progetto. “Crediamo che le grandi storie meritino di essere raccontate e che l’evoluzione del nostro settore dipenda dalle voci emergenti e dalla loro visione di diversità, inclusione e libertà. Siamo felici di collaborare a questa iniziativa”, ha affermato il CEO Joerg Bachmaier.

Questa nuova edizione di The Dream Makers punta a superare il successo della prima. Organizzato in collaborazione con il regista spagnolo e ambasciatore di CUPRA, J.A. Bayona, e con l’ESCAC, il concorso ha già dimostrato di essere un trampolino di lancio per giovani registi di talento. Nel 2024, la prima edizione ha visto la partecipazione di 400 proposte da 15 paesi diversi. I due vincitori sono stati annunciati al Sitges Film Festival 2024 e premiati con la produzione dei loro cortometraggi.

Con questa nuova edizione, CUPRA e Berlinale rinnovano il loro impegno a favore della creatività e dell’innovazione nel mondo del cinema, offrendo ai giovani registi una piattaforma per trasformare i loro sogni in realtà.