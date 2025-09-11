CUPRA Design House a IAA Mobility 2025: moda, lifestyle e innovazione oltre l’automotive

In occasione dell’IAA Mobility 2025, CUPRA ha presentato le ultime novità della CUPRA Design House, rafforzando la sua ambizione di andare oltre l’universo automobilistico. Il marchio spagnolo continua a esplorare nuove contaminazioni nel mondo della moda, degli accessori e delle fragranze, portando il suo DNA distintivo fuori dalla strada e dentro lo stile di vita quotidiano.

Una delle collaborazioni più attese è quella con Harper Collective, brand innovativo fondato da Jaden Smith e Sebastian Manes. Da questo incontro nasce una collezione di valigeria sostenibile ispirata al design CUPRA, con dettagli esclusivi come il Century Bronze e interni in Ultrasuede, richiamo diretto alle showcar del marchio.

Realizzata con materiali riciclati da rifiuti oceanici – tra cui reti fantasma e plastica di discarica – la collezione si compone di tre modelli: Cabin, Cabin Expandable e Trunk. L’obiettivo è ridefinire il concetto di viaggio unendo innovazione, funzionalità ed estetica. La linea sarà disponibile in anteprima esclusiva a Monaco presso Oberpollinger e al CUPRA City Garage, per poi approdare dal 22 settembre online e in selezionati punti vendita internazionali.

Dopo il successo in Spagna e nel Regno Unito, debutta in Germania il CUPRA Drink, realizzato con Vichy Catalan. Questa bevanda dal carattere audace combina la freschezza del lime, il piccante dello zenzero e la frizzantezza dell’acqua minerale naturale Vichy Catalan. Disponibile nei CUPRA City Garage, rappresenta un’esperienza multisensoriale perfettamente in linea con lo spirito non convenzionale del brand.

Durante l’IAA, CUPRA ha presentato in anteprima la nuova collezione di accessori sviluppata con il brand barcellonese MAM. La linea include borse, portachiavi, bracciali e la Member Box, frutto di un percorso creativo iniziato alla Milano Design Week con il concept dello zaino Multifunctional Vest.

Un’installazione dedicata al CUPRA Open Space ha raccontato l’evoluzione dal prototipo allo sviluppo finale, mettendo in luce la filosofia di CUPRA nel fondere funzionalità, design e storytelling.

Il percorso oltre l’automotive prosegue con il lancio di CUPRA Scent, fragranza ambientale sviluppata con LUCTA e la Fundación Ernesto Ventós. Le note olfattive si aprono con bergamotto mediterraneo, si accendono con jalapeño, zenzero e zafferano e si chiudono con legno di sandalo, pelle e ambra. Una composizione che trasforma il DNA CUPRA in un’esperienza sensoriale da vivere anche a casa o in auto.

Presentata per la prima volta alla Milano Design Week 2025, la CUPRA Design House è il laboratorio di sperimentazione che integra tre aree chiave: CUPRA Collection, CUPRA Collabs e CUPRA Beyond. La filosofia è quella di sfidare lo status quo e proporre un nuovo concetto di progresso basato su audacia e creatività.

Dal suo lancio nel 2018, CUPRA ha già superato le 800.000 auto vendute nel mondo, portando sul mercato modelli iconici come CUPRA Ateca, CUPRA Leon, CUPRA Formentor, CUPRA Born, CUPRA Tavascan e CUPRA Terramar. Nel 2026 arriverà anche la CUPRA Raval, nuova interpretazione radicale dell’auto elettrica urbana.

CUPRA non è solo un brand automobilistico ma una vera e propria community. La CUPRA Tribe riunisce ambassador come Saúl Craviotto, J.A. Bayona, Marc ter Stegen e Alexia Putellas, campioni che incarnano lo spirito del marchio. Oltre allo sport e al lifestyle, CUPRA rafforza la sua presenza come partner ufficiale di FC Barcelona, del Premier Padel Tour e delle competizioni Formula E con Kiro Race Co.