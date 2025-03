CUPRA e Andrea Crespi sostengono talenti emergenti per la Milano Design Week 2025

CUPRA si conferma ancora una volta un brand proiettato verso il futuro, puntando sulla creatività e sull’innovazione. In collaborazione con l’artista contemporaneo Andrea Crespi e l’Istituto Internazionale di Design Raffles Milano, il marchio automobilistico lancia il progetto “Boundless Creativity”, un’iniziativa che mira a supportare la nuova generazione di designer attraverso un’esperienza immersiva di tre giorni.

L’evento, che si terrà in occasione della Milano Design Week 2025, rappresenta una vetrina d’eccezione per i giovani talenti emergenti, offrendo loro l’opportunità di lavorare a stretto contatto con professionisti del settore e di confrontarsi con le sfide del mondo reale. Il fulcro dell’iniziativa sarà la “72 ore”, una maratona creativa intensiva in cui gli studenti, partendo da brief reali forniti dalle aziende partner, dovranno trasformare le proprie idee in progetti concreti.

Il tema portante dell’edizione 2025 sarà Cre-action, un concetto che spinge i designer a esplorare il contrasto tra opposti: statico e dinamico, tecnologico e artigianale, visibile e invisibile, umano e macchina. Una sfida che metterà alla prova la loro capacità di innovare e di creare soluzioni all’avanguardia.

CUPRA, da sempre attenta alle tematiche della sostenibilità e delle tecnologie emergenti, vede in questo progetto un’opportunità unica per stimolare nuove forme di espressione e proporre un design responsabile e visionario. L’obiettivo è dare agli studenti la possibilità di sperimentare e realizzare idee concrete che potrebbero influenzare il futuro del settore.

A rendere ancora più stimolante l’iniziativa sarà il coinvolgimento diretto di Andrea Crespi e dei referenti di CUPRA, che assumeranno il ruolo di tutor. Questa esperienza non solo aiuterà gli studenti ad affinare le proprie competenze tecniche, ma darà loro l’opportunità di costruire un network di contatti con esperti del settore, un primo passo fondamentale per la loro carriera nel mondo del design.

Andrea Crespi, artista già noto per la sua collaborazione con CUPRA nel progetto “Dreams shape the future” in occasione del lancio della CUPRA Tavascan, accompagnerà i giovani designer nella definizione di concept innovativi, ispirandoli con il suo linguaggio visivo e la sua visione artistica.

Alla conclusione della “72 ore”, il progetto vincitore sarà presentato ufficialmente alla Milano Design Week 2025, offrendo ai giovani designer un’importante occasione di visibilità a livello internazionale. Questa vetrina mondiale permetterà loro di mettere in mostra il proprio talento, affacciandosi concretamente al mondo del lavoro creativo.

“Vogliamo scoprire come questi giovani designer esprimeranno la loro creatività e il loro spirito innovativo, per plasmare in una creazione i valori del brand che abbiamo trasmesso loro”, ha dichiarato Pierantonio Vianello, Direttore di CUPRA Italia. “Una sfida ad alto carico di adrenalina che non vediamo l’ora di condividere con il pubblico alla Milano Design Week.”

Con “Boundless Creativity”, CUPRA e Andrea Crespi non solo investono sulle nuove generazioni di designer, ma si confermano pionieri di un approccio innovativo e multidisciplinare che unisce arte, tecnologia e design in un’unica visione.