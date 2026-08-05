CUPRA Raval: la gamma ufficiale è ora ordinabile con prezzi da 31.950 euro

CUPRA Raval è ora ordinabile in Italia: tre livelli di equipaggiamento, motori da 211 e 226 CV, batteria da 52 kWh. Prezzi da 31.950 euro.

Sono passati poco meno di quattro mesi dall'anteprima mondiale della Cupra Raval, il modello compatto del brand spagnolo che sfida le convenzioni e punta a ridefinire la mobilità urbana. In questo breve tempo, secondo la casa, ogni aspettativa commerciale è stata superata, rendendo la Raval il lancio di maggior successo nella storia del marchio. Si chiude così la fase di pre-lancio e prende il via un nuovo capitolo del progetto: da oggi la gamma ufficiale è ordinabile, con le nuove versioni disponibili sul configuratore.

"Il mercato italiano ha accolto con entusiasmo tutte le innovazioni che Cupra Raval ha portato con sé, confermando l'attrattività di una proposta capace di coniugare emozione, funzionalità e carattere, esprimendo appieno il DNA di Cupra dalle prime versioni di lancio", ha dichiarato Pierantonio Vianello, Direttore di Cupra in Italia. "Siamo pronti a consolidare ulteriormente la presenza del nuovo modello con una struttura di gamma sviluppata ad hoc per rispondere alle esigenze dei nostri clienti."

La struttura della gamma prevede tre livelli di equipaggiamento abbinati ai propulsori da 155 kW (211 CV) e 166 kW (226 CV), tutti con batteria da 52 kWh. Ad aprire il listino è la Cupra Raval Edge Plus, introdotta nelle scorse settimane e proposta a partire da 31.950 euro chiavi in mano, in offerta valida fino al 31 agosto 2026 grazie al contributo dei Cupra Garage aderenti (il prezzo di listino è di 38.120 euro, comprensivo di due anni di garanzia aggiuntiva o fino a 40.000 km totali).

Spinta dal motore da 211 CV, la Edge Plus si distingue per l'esclusiva vernice Plasma cangiante, i cerchi in lega Vandal Copper da 19 pollici e i vetri posteriori oscurati, con un'autonomia dichiarata nel ciclo combinato WLTP compresa tra 413 e 446 km. La dotazione di serie, sviluppata appositamente per il mercato italiano, comprende il pacchetto Edge con climatizzatore automatico Climatronic bi-zona, sistema Keyless Advanced con Digital Key, antifurto volumetrico, videocamera posteriore, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, quattro prese USB-C, Connectivity Box, specchietto retrovisore auto-anabbagliante, illuminazione integrata nelle maniglie a scomparsa, doppio fondo del bagagliaio e funzionalità Vehicle-to-Load. Completano il quadro la predisposizione per il gancio traino, il cavo di ricarica Mode 3 Type 2 da 16A e il pacchetto Light & Sound, che include il sistema audio Premium by Sennheiser, la Smartlight 2.0 e le proiezioni dinamiche interne sui pannelli delle portiere anteriori. Da oggi è inoltre disponibile a richiesta, a 1.200 euro IVA inclusa, il nuovo pacchetto Immersive Design, che introduce i sedili anteriori sportivi avvolgenti in Dinamica con regolazione elettrica, supporto lombare per entrambi i sedili e funzione memory per il conducente.

Il piatto forte della nuova gamma è però al vertice, dove il propulsore da 226 CV esprime l'essenza delle prestazioni Cupra attraverso due nuove versioni VZ, sviluppate per esaltare il carattere più sportivo del modello ed esclusive per il mercato italiano.

La prima è la Cupra Raval VZ Century, una versione inedita che introduce contenuti pensati per enfatizzare il DNA sportivo della compatta. Include di serie i pacchetti Edge e Light & Sound, l'Exterior Light Pack con fari Matrix LED, il tetto panoramico, le sospensioni DCC Sport, la funzione e-Launch e il differenziale elettronico a slittamento limitato. A completare l'allestimento contribuiscono i nuovi cerchi Machined Icon Copper da 19 pollici con pneumatici Performance, gli interni Feel Design con sedili sportivi in pelle vegana e l'esclusiva vernice opaca Century Bronze. La VZ Century è ordinabile a partire da 37.950 euro IVA inclusa (listino 44.120 euro), con un'autonomia WLTP tra 379 e 440 km.

Al vertice assoluto della gamma si colloca la Cupra Raval VZ Manganese, che raccoglie l'eredità dell'apprezzata Launch Edition VZ mantenendone invariati prezzo e dotazioni. Oltre ai contenuti presenti sulla VZ Century, include il Drive Pack con sistemi avanzati di assistenza alla guida, Top View Camera a 360 gradi, Intelligent Park Assist e Remote Park Assist; il Winter Pack con volante e sedili riscaldabili; il sistema di navigazione e la predisposizione per il gancio traino. Completano l'equipaggiamento i contenuti dell'Ahead Pack, con i sedili CUP Bucket in 3D Knitting, i cerchi Rebel Sulfur Green da 19 pollici con pneumatici Performance e l'esclusiva vernice opaca Manganese Matt, mentre i loghi Cupra in finitura Dark Chrome aggiungono un ulteriore tocco distintivo. La VZ Manganese è ordinabile a partire da 39.950 euro IVA inclusa (listino 47.770 euro).

Con questa articolazione, la Raval completa il proprio percorso di ingresso sul mercato e si prepara a consolidare un successo commerciale che, stando ai numeri del pre-lancio, ha già riscritto i record del marchio. La produzione della prima Cupra 100% elettrica costruita a Martorell prosegue, e la nuova gamma, con le due VZ pensate su misura per i clienti italiani, punta a trasformare l'entusiasmo dei primi mesi in una presenza stabile nel segmento delle compatte elettriche.