Hyundai IONIQ 6 N: la prima berlina supersportiva elettrica del brand debutta in Italia

Debutta in Italia la Hyundai IONIQ 6 N, la prima berlina supersportiva 100% elettrica della casa coreana, pronta a ridefinire il concetto di alte prestazioni nell'era dell'elettrificazione. Questa nuova proposta della gamma N sfrutta l'esperienza maturata nel motorsport e la trasporta in una vettura dalle linee filanti, potente e ricca di tecnologia.



Il cuore pulsante di IONIQ 6 N è un powertrain elettrico bimotore AWD da 650 CV e 770 Nm di coppia. L'accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in soli 3,2 secondi, con una velocità massima di 257 km/h, raggiunta anche grazie ai pneumatici Pirelli P Zero sviluppati appositamente per il modello.



L'esperienza di guida è arricchita da tecnologie all'avanguardia come il primo cambio simulato per BEV al mondo (N e-Shift), l'N Active Sound+ che amplifica la sonorità sportiva, le funzioni N Grin Boost, N Drift Optimizer, N Track Manager e N Battery. Tutte queste innovazioni sono state progettate per coinvolgere al massimo il guidatore e garantire prestazioni di alto livello anche in pista.



La piattaforma E-GMP a 800V consente una ricarica ultra-rapida dal 10 all'80% in circa 18 minuti e promette un'autonomia fino a 487 km nel ciclo WLTP, con un consumo medio di 18,7 kWh/100 km. L'attenzione all'aerodinamica si riflette nel design: il coefficiente CX è di 0,27 mentre il nuovo alettone posteriore a collo di cigno, i cerchi da 20" forgiati e i passaruota maggiorati assicurano deportanza e precisione nelle alte prestazioni.



Disponibile nell'allestimento esclusivo N Performance, IONIQ 6 N include batteria da 84 kWh, assetto ribassato e una serie di dotazioni premium: fari a matrice di LED, portellone posteriore elettrico, sospensioni elettroniche, sedili sportivi N in pelle e tessuto (pelle e Alcantara con Plus Pack), sedute riscaldate, volante N con paddle e pulsante Grin Boost, pedaliera in metallo e tecnologia Vehicle-to-Load sia interna che esterna.



La dotazione tecnologica comprende quadro strumenti digitale SuperVision da 12,3 pollici, infotainment touchscreen sempre da 12,3 pollici con navigazione integrata, Apple CarPlay e Android Auto wireless, Head-Up Display e sistema audio premium BOSE a 8 canali. Il pacchetto di sicurezza SmartSense racchiude tutte le tecnologie di assistenza alla guida di ultima generazione, tra cui frenata automatica con riconoscimento pedoni e ciclisti, mantenimento della carreggiata, cruise control adattivo, monitoraggio degli angoli ciechi, assistente parcheggio remoto e Highway Driving Assist 2.



L'unica configurazione proposta in Italia parte da 78.000 euro, con la possibilità di aumentare la dotazione grazie al Plus Pack da 4.000 euro che aggiunge sedili anteriori ventilati in pelle e Alcantara, specchietti digitali e tetto apribile elettrico.



Progettata secondo i pilastri della filosofia N - Corner Rascal, Racetrack Capability ed Everyday Sports Car - IONIQ 6 N pone il guidatore al centro dell'esperienza anche nell'era elettrica. Premi internazionali come il World Performance Car 2026 già testimoniano il successo di questa visione orientata alla sportività e alla sostenibilità. La IONIQ 6 N si candida così a punto di riferimento tra le berline elettriche ad alte prestazioni, coniugando comfort e fruibilità nella guida quotidiana a emozioni da vera sportiva dentro e fuori dalla pista.



Hyundai conferma con IONIQ 6 N il suo ruolo di avanguardia nella mobilità elettrica e nel segmento high-performance, offrendo una visione chiara della sportività del futuro.