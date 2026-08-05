Paolo Nespoli e la Lamborghini Miura SV: un film celebra due icone oltre i confini

L'astronauta Paolo Nespoli e la Lamborghini Miura SV sono le protagoniste di un nuovo emozionante film che racconta come tecnologia, visione e il desiderio di superare i limiti abbiano segnato la storia di due icone nei rispettivi campi.

Quando Paolo Nespoli vide in televisione il primo uomo sulla luna aveva soli 12 anni. Un momento che cambiò per sempre il corso della sua vita. Divenuto astronauta, Nespoli ha trascorso 300 giorni nello spazio, vivendo accelerazioni oltre i 4G e velocità superiori a 27.500 km/h, sfidando le leggi della fisica per osservare il mondo da una prospettiva inedita. "Credevo fermamente in me stesso," dichiara Nespoli, "e che nulla è impossibile. Per riuscire, devi crederci. È su questo presupposto che si fonda l'industria aerospaziale. Purezza di visione e, negli anni '50, '60 e '70, pura ingegneria. Quando i fratelli Wright volarono per alcune centinaia di metri nel 1903, chi avrebbe immaginato che saremmo arrivati sulla luna 66 anni dopo? Siamo andati sulla luna perché era complesso, non certo facile. Con il proprio lavoro la NASA ha ridefinito i confini."

Proprio questo senso del superamento dei limiti accomuna Nespoli e Automobili Lamborghini. L'azienda di Sant'Agata Bolognese è stata fondata nel 1963 e, appena due anni più tardi, ha presentato la prima Miura. Una vettura rivoluzionaria per tecnica, potenza e bellezza, capace di ridefinire il segmento delle supersportive. E nel 1971, con il debutto della Miura SV (Super Veloce), Lamborghini ha rilanciato ancora una volta, perfezionando un'icona già leggendaria.

"Miura SV si spinse oltre i limiti, oltre ogni immaginazione," aggiunge Nespoli. "A distanza di 55 anni puoi ancora sentire la potenza del motore, il modo in cui la frizione si muove con il cambio, trasferendo quella potenza alle ruote. La senti al volante e la domi. Ingegneria e tecnologia sono la mia ossessione. Guardo sempre avanti, al futuro, ma alla guida di Miura SV mi sento di nuovo giovane."

Il film "Beyond the edge" mette in parallelo due percorsi straordinari: quello di un uomo arrivato oltre il confine dello spazio e quello di una vettura che, già oltre mezzo secolo fa, aveva riscritto le regole della meccanica e del design, ispirando generazioni di appassionati di motori e di tecnologia. Nespoli e Miura SV condividono una stessa visione: spingersi costantemente oltre ciò che sembra possibile.

Oggi Automobili Lamborghini è tra i leader nel segmento delle supersportive di lusso a livello mondiale. Da modelli iconici come Miura, Countach, Diablo e Aventador, fino alle serie limitate come Sesto Elemento e Fenomeno, il marchio ha creato valore ispirandosi a rarità, personalizzazione e maestria artigianale. La gamma attuale è completamente ibrida e comprende Revuelto, prima HPEV V12 di Lamborghini, Urus SE, Super SUV ibrido plug-in, e Temerario, HPEV V8 di riferimento. Versioni come la Urus SE Performante testimoniano lo spirito competitivo e tecnologico della casa italiana.