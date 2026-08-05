Genesis X Skorpio Concept: il nuovo volto dell'off-road di lusso

Genesis rivoluziona il panorama dell'off-road di lusso con il debutto di X Skorpio Concept, il primo veicolo del marchio progettato per affrontare i terreni più estremi mantenendo tutta l'eleganza e la raffinatezza che contraddistinguono il brand.

Svelata all'inizio del 2026 nel deserto del Rub' al Khali, negli Emirati Arabi Uniti, la X Skorpio Concept segna un punto di svolta, combinando prestazioni elevate e innovazione tecnica con uno stile unico ispirato allo scorpione nero, simbolo di resilienza e adattamento. Il design della carrozzeria presenta linee tese e scolpite che rievocano la postura difensiva dello scorpione e pannelli protettivi segmentati che ricordano la struttura dell'esoscheletro, garantendo inoltre funzionalità grazie alla facile sostituzione in caso di danneggiamento. La firma luminosa Two Lines e le sofisticate finiture scure conferiscono al concept una presenza decisa e riconoscibile in qualunque condizione di luce.

X Skorpio Concept ha già ottenuto il prestigioso Red Dot Design Award 2026 nella disciplina Design Concept, categoria Cars and Motorcycles. Un riconoscimento che attesta la capacità di Genesis di integrare identità di marca e innovazione, trasponendo l'eleganza atletica anche nell'ambito off-road più radicale.

Dotata di un potente motore V8 da 1.115 CV e 1.152 Nm di coppia, la X Skorpio Concept monta cerchi beadlock da 18 pollici e pneumatici off-road da 40 pollici, pensati per affrontare senza compromessi anche i terreni più impegnativi. Il telaio tubolare con roll cage integrata, freni Brembo Motorsport, altezza da terra elevata e geometria sospensioni ottimizzata completano un assetto pronto a garantire controllo e precisione. I materiali utilizzati per la carrozzeria, tra cui fibra di vetro, carbonio e Kevlar, assicurano leggerezza senza rinunciare alla resistenza.

All'interno, l'abitacolo riflette la filosofia Genesis di lusso funzionale. I sedili ergonomici forniscono il massimo supporto durante la guida off-road, mentre la strumentazione integrata sul volante mantiene tutte le informazioni a portata d'occhio. Un display scorrevole può essere spostato dal centro alla posizione del passeggero, favorendo la collaborazione durante le fasi di navigazione più tecniche.

"X Skorpio Concept dimostra come l'Athletic Elegance possa evolvere anche nei territori più radicali. È con la stessa ambizione che debuttiamo in Italia, proponendo una visione distintiva e profondamente coreana della mobilità premium, capace di unire eleganza, tecnologia e un'esperienza cliente ispirata all'ospitalità Son-Nim", ha dichiarato il Brand Director di Genesis in Italia.

L'approdo di Genesis sul mercato italiano è fresco, con l'apertura della prima sede a Padova e un imminente showroom a Roma. La gamma per l'Italia già comprende GV60, C-SUV compatto e sportivo, Electrified GV70, D-SUV tecnologico e rifinito, ed Electrified G80, berlina premium di rappresentanza. A completare l'offerta, entro l'autunno arriverà anche GV60 Magma, la prima vettura ad alte prestazioni della casa coreana, mentre Genesis Magma Racing entrerà nel Campionato mondiale endurance FIA nel 2026.

Con X Skorpio Concept, Genesis sancisce una nuova era dell'off-road high-end, fondendo potenza, tecnologia all'avanguardia e un'estetica che non passa inosservata. Il tutto con l'inconfondibile stile coreano che ha già conquistato i mercati europei.