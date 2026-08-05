Nissan Qashqai e-POWER conquista il Guinness World Record per efficienza con 1.980 km con un pieno

Nissan Qashqai e-POWER ha scritto una nuova pagina nella storia della mobilità efficientando l'utilizzo del carburante, conquistando un titolo del Guinness World Records grazie a un viaggio di 1.980 km compiuto in Colombia con un unico pieno di benzina.

Il traguardo, raggiunto dal SUV equipaggiato con il sistema e-POWER di terza generazione, rimarca la leadership Nissan in tema di efficienza reale, autonomia e affidabilità. Il viaggio, effettuato tra il 14 e il 17 luglio 2026 da Bogotá fino alla costa caraibica, ha attraversato una grande varietà di condizioni stradali e climatiche. Ogni fase è stata monitorata e certificata dai giudici del Guinness World Records, che hanno validato ufficialmente il risultato.

Questo nuovo record globale conferma le performance della Qashqai e-POWER già dimostrate in precedenti sfide di lunga percorrenza nel Regno Unito e in Tasmania, e dimostra come la tecnologia Nissan sia in grado di garantire efficienza costante, autonomia estesa e un'esperienza di guida tipica di un veicolo elettrico su ogni terreno e condizione.

Il cuore innovativo della Qashqai e-POWER è un propulsore progettato per offrire piacere e vantaggi della guida elettrica senza la necessità di ricariche alla spina, sfruttando la comodità della tradizionale alimentazione a benzina. L'esclusivo sistema Nissan, infatti, vede le ruote mosse da un motore 100% elettrico, mentre un motore termico genera energia per la batteria e per il motore elettrico stesso, senza mai trasmettere direttamente la potenza alle ruote - a differenza degli ibridi convenzionali.

La terza generazione di e-POWER, introdotta in Europa nel 2025, è stata completamente riprogettata per offrire meno consumi, minori emissioni e una guida ancora più silenziosa, avvicinandosi all'esperienza dei veicoli completamente elettrici e agevolando la transizione verso una mobilità a zero emissioni. Il nuovo gruppo motopropulsore modulare 5-in-1 di Nissan integra motore elettrico, generatore, inverter, riduttore e moltiplicatore per massimizzare la compattezza e l'efficienza dell'insieme, coadiuvato dalla frenata rigenerativa.

I dati parlano chiaro: rispetto alla generazione precedente, i consumi si riducono del 12% (4,5 l/100 km nel ciclo WLTP), l'autonomia sale del 13% superando i 1.200 km con 55 litri (WLTP), le emissioni di CO₂ scendono del 12%, la rumorosità interna cala di 5,6 dB fino ai livelli delle auto elettriche pure e la potenza in modalità Sport cresce fino a 205 CV. Anche la manutenzione è più conveniente, con intervalli portati a 20.000 km.

Questo record dimostra ancora una volta le capacità della tecnologia e-POWER di ultima generazione, capace di offrire efficienza, raffinatezza e prestazioni di guida simili a quelle di un veicolo elettrico. Il nuovo e-POWER è stato sviluppato pensando alle reali esigenze di guida dei clienti e svolge inoltre un ruolo importante nel percorso di elettrificazione di Nissan, aiutando un numero maggiore di persone a sperimentare i vantaggi della guida elettrica, senza cambiare le proprie abitudini.

Nissan Qashqai e-POWER si conferma come la scelta ideale per chi desidera avvicinarsi all'elettrico senza rinunciare alle proprie abitudini oppure per chi ha sempre preferito le vetture diesel, offrendo un compromesso rivoluzionario tra praticità, costi di gestione e piacere di guida.