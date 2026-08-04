Mercedes-AMG CLA 45: nuovo record elettrico al Nürburgring in 7:32.070 minuti

Nuovo record per una berlina sportiva completamente elettrica sul leggendario circuito del Nürburgring-Nordschleife. La Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC+ ha fermato il cronometro a 7:32.070 minuti, diventando la vettura più veloce del suo segmento su uno dei tracciati più impegnativi e iconici al mondo. La protagonista di questa impresa è una sportiva a quattro porte che, grazie alla sua avanzata tecnologia elettrica, ha mostrato prestazioni eccezionali fin dal suo primo giro cronometrato.

Il cuore tecnologico della nuova CLA 45 è rappresentato da tre innovativi motori a flusso assiale, due posizionati sull'asse posteriore e uno sull'anteriore, in grado di sprigionare una potenza massima complessiva di 500 kW (680 CV). Questa configurazione, già sperimentata con successo su altri modelli di punta della Casa, consente un'accelerazione da 0 a 100 km/h in appena 2,7 secondi, portando la quattro posti a livelli di performance mai visti prima nel segmento.

Il grip e la dinamica di guida sono garantiti dalla trazione integrale intelligente e da un assetto adattivo, mentre il sofisticato sistema di gestione dell'energia assicura che i motori raffreddati a liquido possano erogare ripetutamente la piena potenza. Questi elementi permettono alla vettura di mantenere prestazioni costanti anche in condizioni estreme come quelle del circuito tedesco.

La sessione che ha visto la Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC+ siglare il nuovo primato si è svolta in condizioni meteo favorevoli, con una temperatura ambiente di 24 °C e il manto stradale a 30 °C. Il giro da record è stato completato senza errori al primo tentativo, dimostrando la maturità del progetto e la solidità delle sue soluzioni ingegneristiche.

L'avvio delle vendite della nuova Mercedes-AMG CLA 45 è previsto per agosto 2026, segnando una nuova era nelle berline sportive elettriche. L'obiettivo della casa di Affalterbach è chiaro: ridefinire i limiti della performance elettrica portando sul mercato prodotti in grado di entusiasmare anche gli appassionati più esigenti.

La Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC+ si afferma così come nuovo punto di riferimento per tecnologia, potenza e velocità tra le berline sportive elettriche.