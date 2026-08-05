MINI debutta alla Rebelle Rally 2026 con un nuovo modello per l'off-road

MINI intraprende una nuova avventura sportiva e si prepara a fare il suo esordio nella Rebelle Rally 2026 negli Stati Uniti, la più lunga e impegnativa competizione off-road tutta al femminile del Paese, sfidando 1.500 miglia di terreni desertici tra Nevada, California e, per la prima volta, Utah. Il brand britannico, simbolo di uno spirito avventuroso e sportivo, presenterà una nuova variante di modello, caratterizzata da uno stile più robusto e orientato all'avventura, pensato per chi desidera andare oltre l'asfalto e superare i propri limiti.

La Rebelle Rally è riconosciuta come la principale gara di navigazione fuoristrada riservata alle donne, in cui le partecipanti possono contare solo su mappe, bussola, road book e sul lavoro di squadra per attraversare luoghi inesplorati. Per MINI, questa competizione rappresenta un terreno ideale per dimostrare la resistenza, la versatilità e la passione per l'avventura del suo nuovo modello. I dettagli sulla vettura saranno svelati a livello globale nel corso dell'autunno.

A bordo della MINI protagonista della Rebelle Rally ci sarà una squadra tutta al femminile, scelta per incarnare i valori di audacia e competenza che caratterizzano sia il marchio che l'evento. Si tratta di Erika Ferrer e Felicia Killman: la prima, rappresentante della BMW Group in Messico, gareggerà come navigatrice grazie a un ricco curriculum nei rally messicani, sia come manager di squadre iridate che come pluricampionessa tra i copiloti. Ferrer vanta anche la partecipazione al rinomato rally La Carrera Panamericana accanto al campione Benito Guerra. Il suo ruolo nella Rebelle Rally unirà la passione sportiva alla capacità di raccontare e comunicare lo spirito innovativo del marchio MINI.

La pilota scelta è Felicia Killman, originaria di Lacey nello stato di Washington, una vera specialista dei rally statunitensi. Attiva nell'American Rally Association, ha esperienza sia come copilota che come pilota di una MINI appositamente preparata per i rally su strada. Killman è anche una promotrice appassionata della comunità MINI, e vede nello sport motoristico un'occasione per ispirare altre persone a inseguire i propri obiettivi attraverso preparazione e determinazione.

L'impegno di MINI alla Rebelle Rally 2026 rappresenta una nuova pagina in una tradizione trionfale nei rally che affonda le radici nei successi storici della Mini Cooper S, vincitrice al Rally di Monte Carlo nel 1964, 1965 e 1967, grazie a dimensioni compatte, tenuta di strada e innovazione tecnica. In tempi più recenti il marchio si è distinto anche nella Dakar Rally, confermando la propria reputazione nelle competizioni più dure del mondo off-road.

Con la partecipazione per la prima volta alla Rebelle Rally e il lancio di una nuova variante votata all'avventura, MINI rafforza il legame con la sua eredità nei rally e guarda al futuro della guida esplorativa, sempre all'insegna della passione e dello spirito di squadra.