CUPRA si unisce al Marvel Fantastic Four London E-Prix 2025 in qualità di Official Race Partner

CUPRA è Official Race Partner del Marvel Fantastic Four London E‑Prix 2025. Il doppio appuntamento sancisce la fine dell’11a stagione del campionato del mondo ABB FIA di Formula E, che si svolgerà sul circuito dell’Excel London il 26 e 27 luglio 2025.

Grazie alla collaborazione di successo con Kiro Race Co per questa stagione 2024/25, il team CUPRA KIRO ha attirato l’attenzione con prestazioni eccezionali e una livrea rame e gialla sorprendente, svelata a Città del Messico lo scorso gennaio.

CUPRA KIRO sta lasciando il segno sia in pista, sia fuori. Con il coinvolgimento dell’attore Idris Elba e contenuti coinvolgenti in collaborazione con il più importante YouTuber al mondo, il team sta portando le corse elettriche a un pubblico completamente nuovo. La collaborazione con MrBeast ha visto lo YouTuber sfidare il pilota CUPRA KIRO Dan Ticktum in una gara ad alta velocità con una monoposto Gen3 EVO di Formula E, a dimostrazione dell’impegno di CUPRA nel superare i limiti e abbracciare il futuro delle corse.

In pista, il team continua a spingersi oltre e a migliorare le proprie prestazioni gara dopo gara. I progressi di questa stagione sono stati evidenziati dalla vittoria storica a Giacarta — la prima del team — dopo il debutto sul podio a Tokyo poche settimane prima. Questi risultati riflettono l’ambizione inarrestabile di CUPRA e la determinazione del team a sfidare lo status quo nelle corse elettriche.

L’audace visione del marchio in tema di elettrificazione sarà incarnata da tre modelli d’eccezione — CUPRA Terramar, CUPRA Tavascan e CUPRA Born — auto ufficiali del circuito durante il fine settimana di gara. Questi modelli rappresentano il DNA prestazionale e all’avanguardia di CUPRA e avranno un ruolo chiave nel portare lo spirito non convenzionale del brand nel cuore del campionato del mondo ABB FIA di Formula E.

“Londra è un palcoscenico globale per l’innovazione sostenibile e le competizioni ad alta energia. Questa partnership unisce marchi che condividono una visione audace del futuro della mobilità: una visione dirompente ed elettrica”, ha dichiarato Marcus Gossen, Direttore di SEAT e CUPRA UK. “Collaborando con la Formula E nel suo evento di punta, CUPRA dimostra il proprio impegno a connettersi con una nuova generazione di appassionati all’insegna di prestazioni, innovazione e sostenibilità”.

“Siamo orgogliosi di essere partner ufficiali del doppio appuntamento di Londra. È una gara speciale per tutto il team — e per Dan in particolare — quindi tornare qui ha un significato importante. Siamo completamente concentrati e pronti a dare il massimo, dentro e fuori dalla pista”, ha condiviso Xavi Serra, Global Head of CUPRA Racing.

La Formula E è la serie di gare cittadine completamente elettriche accreditata dalla FIA. È l’unico campionato motorsport certificato a zero emissioni nette e porta le gare EV ad alte prestazioni nelle città più iconiche del mondo. La stagione 2024/25 ha visto gare in dieci città, culminando nel Marvel Fantastic Four London E‑Prix, con CUPRA come Official Race partner del fine settimana di gare.