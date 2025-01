Dacia Duster TCe 130 4×4: la nostra prova su strada

La nuova Dacia Duster si evolve e abbraccia la tecnologia ibrida, mantenendo il suo spirito avventuroso ma con un look completamente rinnovato. L’ultima generazione del SUV compatto si distingue per un design ispirato ai modelli più recenti del marchio, proponendo un’estetica più moderna e dinamica. Abbiamo messo alla prova la versione 4×4 Extreme con motore 1.2 TCe ibrido da 130 CV.

Fin dal primo sguardo, la Duster si presenta con un frontale ridisegnato, caratterizzato da una nuova griglia sottile e dettagli curati. I fari a LED con firma luminosa a Y donano alla vettura un look deciso, mentre le prese d’aria integrate nel fascione migliorano l’aerodinamica. La protezione sottoscocca in metallo enfatizza la sua natura off-road, rendendola ideale per affrontare ogni tipo di terreno.

Le fiancate mostrano linee scolpite e bombature che rafforzano l’immagine robusta del SUV. Le barre portatutto, progettate per ruotare e posizionarsi trasversalmente, aumentano la versatilità del veicolo, mentre il profilo laterale viene impreziosito da dettagli in Starcol, un materiale plastico innovativo contenente il 20% di plastica riciclata.

Anche il posteriore subisce un’evoluzione stilistica con gruppi ottici dal design moderno e il logo Dacia ben in evidenza. Lo spoiler dal profilo sagomato migliora l’aerodinamica, mentre la telecamera posteriore e i sensori di parcheggio offrono un aiuto prezioso nelle manovre. La trazione integrale 4×4 permette di affrontare con sicurezza anche i percorsi più impegnativi, grazie a un’altezza minima da terra di 21,7 cm e angoli di attacco e uscita ottimizzati.

L’abitacolo accoglie i passeggeri con un design pratico e funzionale. La plancia ospita due schermi digitali, uno da 10 pollici per l’infotainment e uno da 7 pollici per la strumentazione, garantendo una gestione intuitiva di tutte le funzioni di bordo. Il sistema multimediale, compatibile con Android Auto e Apple CarPlay, offre una connettività immediata, mentre la piastra a induzione per la ricarica dello smartphone aggiunge un tocco di modernità. Il bagagliaio, con una capacità di 456 litri nella versione 4WD, risponde perfettamente alle esigenze di una famiglia.

Durante il nostro test drive, la Duster ha dimostrato un netto miglioramento in termini di comfort e stabilità. Il motore 1.2 TCe ibrido da 130 CV garantisce una risposta pronta, soprattutto oltre i 3.500 giri/min, mentre la modalità ECO consente di ridurre i consumi, sebbene penalizzi leggermente la brillantezza del propulsore. Il comportamento su strada è equilibrato, con una tenuta migliorata e una percorrenza in curva più sicura. La frenata, supportata dal sistema rigenerativo, rimane costante anche in situazioni di stress prolungato.

In off-road, la Duster 4×4 Extreme si dimostra una compagna affidabile. Grazie al sistema Terrain Control, il SUV adatta la trazione e la distribuzione della coppia in base al tipo di terreno, offrendo cinque diverse modalità di guida:

AUTO , che regola automaticamente la trazione tra avantreno e retrotreno;

, che regola automaticamente la trazione tra avantreno e retrotreno; SNOW , ottimizzata per superfici scivolose;

, ottimizzata per superfici scivolose; MUD/SAND , ideale per fango e sabbia;

, ideale per fango e sabbia; 4WD LOCK , per una gestione avanzata della trazione in fuoristrada;

, per una gestione avanzata della trazione in fuoristrada; ECO, pensata per ridurre i consumi ottimizzando le prestazioni del motore.

Infine, il prezzo di partenza della versione Extreme TCe 130 4×4 si attesta a 26.900 euro, con la possibilità di aggiungere il Pack Parking per 500 euro, che include la telecamera a 360°, il rilevamento degli angoli ciechi e i sensori di parcheggio anteriori e laterali.

Con questa nuova generazione, la Dacia Duster si conferma come un SUV versatile e accessibile, capace di unire design rinnovato, tecnologia moderna e ottime capacità off-road, senza rinunciare alla filosofia di concretezza che da sempre la contraddistingue.