Dacia porta la realtà aumentata nell'intera gamma auto: esperienza immersiva sullo smartphone

Dacia lancia una nuova esperienza digitale: tutti i modelli della gamma sono ora disponibili in realtà aumentata su smartphone e tablet.

Dacia accelera sulla digitalizzazione dell’esperienza cliente e lo fa puntando sulla realtà aumentata. Con il lancio di Dacia AR, il marchio del Gruppo Dacia compie un ulteriore passo verso un ecosistema sempre più connesso, offrendo agli utenti la possibilità di esplorare l’intera gamma direttamente da smartphone e tablet, in modo semplice e immersivo.

L’applicazione rappresenta una vera evoluzione nel rapporto tra cliente e prodotto. Grazie alla realtà aumentata, i modelli Dacia possono essere visualizzati in scala reale, sia all’aperto che in ambienti interni, permettendo di osservare ogni dettaglio con grande fedeltà. L’utente ha la possibilità di configurare il veicolo scegliendo colori e accessori, fino a creare una versione personalizzata che rispecchi pienamente le proprie esigenze.

Uno degli aspetti più interessanti è la capacità di Dacia AR di riflettere la reale offerta commerciale del brand. L’app consente infatti di esplorare tutte le versioni disponibili nei diversi mercati, coprendo ben 17 Paesi e restituendo un’esperienza coerente con la strategia internazionale della Casa. Non si tratta solo di un configuratore evoluto, ma di uno strumento che accompagna concretamente il cliente lungo il percorso di acquisto, grazie anche al collegamento diretto al sito ufficiale per consultare prezzi e finalizzare la scelta.

Dal debutto nel 2022, Dacia AR ha registrato numeri significativi, superando i 260.000 utenti in 181 Paesi. Un risultato che conferma il crescente interesse verso soluzioni digitali intuitive e accessibili, in linea con la filosofia del marchio, da sempre orientata alla concretezza e alla semplicità d’uso.

L’esperienza offerta non si limita agli esterni. Gli utenti possono anche entrare virtualmente nell’abitacolo, esplorando gli interni e valutando finiture e dotazioni. Tra le novità più recenti spicca l’integrazione del modello Striker nella versione Journey, già disponibile con l’intera gamma colori in esclusiva sull’applicazione. Le altre varianti, insieme agli interni e agli accessori, saranno progressivamente aggiunte in concomitanza con l’apertura degli ordini.

Dacia AR si rivela inoltre un valido alleato per la rete commerciale. I concessionari possono utilizzare l’app come supporto alla vendita, soprattutto quando un determinato modello o allestimento non è fisicamente presente in showroom. In questo modo, l’esperienza digitale diventa complementare a quella tradizionale, ampliando le possibilità di presentazione del prodotto.

Il valore innovativo del progetto è stato riconosciuto anche a livello internazionale. Nel 2022, Dacia AR ha conquistato il premio GOLD nella categoria Innovative Retailer durante la Connected Commerce Night, evento di riferimento nel mondo della distribuzione. La giuria, composta da CEO delle principali aziende francesi del settore e dal pubblico, ha premiato l’app per la sua capacità di coniugare innovazione, rapidità di implementazione e contenimento dei costi, elementi che incarnano perfettamente lo spirito del brand.