Samsung Galaxy Watch6 predice la sincope vasovagale con l'AI: primo studio al mondo

Lo smartwatch al polso come sistema di allerta precoce contro gli svenimenti improvvisi. È quanto promette il primo studio al mondo che ha validato clinicamente la capacità di un orologio commerciale di prevedere la sincope vasovagale in anticipo. La ricerca, condotta in collaborazione tra Samsung e il Chung-Ang University Gwangmyeong Hospital in Corea, ha dimostrato che il Galaxy Watch6 è in grado di anticipare un episodio di svenimento fino a cinque minuti prima del suo manifestarsi, con un'accuratezza dell'84,6 per cento.

Lo studio è stato pubblicato sul Volume 7, Numero 4 dell'European Heart Journal Digital Health, una delle riviste di riferimento per la cardiologia digitale, e rappresenta secondo Samsung il primo lavoro clinico al mondo a dimostrare la potenzialità di uno smartwatch commerciale nella previsione precoce della sincope.

La sincope vasovagale si verifica quando la frequenza cardiaca e la pressione sanguigna calano improvvisamente a causa di fattori come uno stress eccessivo, provocando una perdita temporanea di coscienza. Si tratta di un fenomeno tutt'altro che raro: secondo i dati citati nello studio, fino al 40 per cento delle persone sperimenta almeno un episodio di sincope vasovagale nel corso della propria vita, e un terzo di queste va incontro a episodi ricorrenti.

L'episodio in sé non è generalmente pericoloso per la vita, ma le conseguenze indirette possono essere serie. Le cadute improvvise causate dalla perdita di coscienza possono provocare fratture, traumi cranici o altre lesioni secondarie. Da qui l'importanza di un sistema in grado di anticipare l'evento, dando alla persona il tempo di sedersi, sdraiarsi o chiamare aiuto.

"Fino al 40 per cento delle persone sperimenta una sincope vasovagale nel corso della propria vita, con un terzo che va incontro a episodi ricorrenti", ha spiegato il Professor Junhwan Cho, del Dipartimento di Cardiologia del Chung-Ang University Gwangmyeong Hospital. "Un'allerta precoce potrebbe dare ai pazienti il tempo necessario per mettersi in una posizione sicura o chiedere aiuto, riducendo drasticamente l'incidenza di lesioni secondarie".

Il team di ricerca, guidato dal Professor Cho, ha condotto valutazioni su 132 pazienti con sospetti sintomi di sincope vasovagale durante test di svenimento indotto. Utilizzando un Galaxy Watch dotato di sensore fotopletismografico (PPG), ovvero il sensore che misura il flusso sanguigno attraverso la pelle, il team ha analizzato i dati di variabilità della frequenza cardiaca (HRV) dell'orologio attraverso un algoritmo di intelligenza artificiale.

I risultati sono significativi. Il modello sviluppato ha previsto correttamente gli episodi di svenimento imminente con un'accuratezza dell'84,6 per cento, con una sensibilità del 90 per cento (ovvero la capacità di identificare correttamente i pazienti che avrebbero effettivamente avuto un episodio) e una specificità del 64 per cento (la capacità di non generare falsi allarmi). Valori che gli stessi ricercatori definiscono "clinicamente significativi" e che aprono prospettive concrete di applicazione reale.

Per Samsung, lo studio rappresenta un passo importante nella visione di una sanità sempre più orientata alla prevenzione. "Questo studio è un esempio di come la tecnologia indossabile possa contribuire a spostare l'assistenza sanitaria da un modello di cura successiva all'evento a uno di cura preventiva", ha commentato Jongmin Choi, responsabile dell'Health R&D Group della divisione Mobile eXperience di Samsung Electronics. "Siamo impegnati a guidare un'innovazione tecnologica che permetta ai nostri utenti di condurre una vita quotidiana più sana".

Samsung ha annunciato l'intenzione di continuare a sviluppare le capacità di monitoraggio sanitario della propria gamma di dispositivi indossabili e di ampliare le collaborazioni con istituzioni mediche di rilievo. L'obiettivo dichiarato è quello di consolidare la propria posizione nel settore della digital health e di accelerare l'implementazione di soluzioni sanitarie personalizzate e preventive.