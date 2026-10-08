Dagood YL lancia NENA con twentyone21: nuova hit e tour nei club italiani

Dagood YL pubblica NENA feat. twentyone21 e annuncia il tour nei più importanti club italiani. Suoni urban e contaminazioni nel panorama musicale italiano.

Dal 9 ottobre è disponibile NENA, il nuovo singolo di Dagood YL in collaborazione con twentyone21, che inaugura la deluxe edition dell'album DEMONIO, IN ATTESA DELLA GRAZIA. La produzione di KIID segna una svolta nel percorso dell'artista romano, che amplia i confini del proprio sound superando le consuete atmosfere trap e introducendo nuove influenze musicali.

Nel nuovo progetto discografico targato No Regular Music e Warner Music Italy, NENA si impone come uno dei brani simbolo della crescita artistica di Dagood YL, attualmente tra i nomi più discussi della scena urban italiana. L'artista, appena diciassettenne e originario di San Giorgio di Acilia, ha fatto del proprio vissuto una narrazione autentica: da una stanza in periferia, agli arresti domiciliari, fino a una rinascita attraverso la musica e i social.

Nel suo percorso Dagood YL ha saputo catturare l'attenzione di protagonisti come Ghali, Kid Yugi, Sick Luke, Side, Astro e Guè, che hanno manifestato pubblicamente il loro sostegno. Il primo vero confronto live con il pubblico è arrivato ai Magazzini Generali di Milano, seguito dall'apparizione al Nameless Festival ed è stato un punto di svolta fondamentale per la sua carriera.

Con la fine degli arresti domiciliari e l'uscita del singolo Camicia e Zanotti, Dagood YL ha inaugurato una nuova fase, trasformando l'immaginario dei corridos tumbados attraverso lo sguardo delle periferie romane. La sua fanbase è cresciuta grazie a uno stile distintivo e collaborazioni di rilievo come quelle con twentyone21, IDRA Rxx, Seven e Smokey Cold Heart Kid. Tra i brani più significativi che hanno contribuito alla sua popolarità figurano Uber, Jimmy Choo, Mafia e Borse Chanel nella Town Freestyle.

Nei prossimi mesi Dagood YL sarà protagonista di un tour che toccherà alcune delle principali città italiane: Milano (26 novembre), Bologna (27 novembre), Livorno (28 novembre), Roma (3 dicembre), Roncade (4 dicembre) e Torino (10 dicembre). Al centro dello show, una formazione composta da chitarra, due trombe e trombone che si fondono alle sonorità urban e trap, donando una dimensione live dal forte carattere identitario.



