22Simba sarà protagonista del più grande evento dal vivo della sua carriera all'Unipol Forum di Milano, in programma mercoledì 20 ottobre 2027. L'annuncio è arrivato dallo stesso artista sul palco del Fabrique, durante la prima delle tre serate milanesi del Miria Live Tour. Lo show si intitolerà "PER MIRIA 22SIMBA LIVE AL FORUM" e rappresenta un nuovo traguardo per il rapper originario della provincia di Varese.

Il tour che porta nei club il progetto discografico si concluderà domenica 29 novembre al Teatro della Concordia di Torino, con una data già esaurita come tutte le altre. Prima di arrivare nel capoluogo piemontese, l'artista ha registrato il tutto esaurito per tre serate al Fabrique di Milano, oltre che a Firenze, Padova e Roma.

Il calendario è cominciato domenica 15 novembre al Fabrique di Milano, dove si sono susseguite le esibizioni di lunedì 16 e martedì 17 novembre. Dopo la capitale lombarda, la carovana si è spostata mercoledì 18 novembre al Teatro Cartiere Carrara di Firenze, per poi raggiungere venerdì 20 novembre il Gran Teatro Geox di Padova. La tappa romana è stata fissata per domenica 22 novembre all'Atlantico Live, prima dell'appuntamento torinese di fine mese.

Il progetto MIRIA si è imposto nelle classifiche di settore, raggiungendo la vetta della graduatoria FIMI/NIQ dedicata agli album e ai supporti fisici, vinili e musicassette compresi, e ha ottenuto la certificazione oro. Il riconoscimento è arrivato a poche settimane dalla pubblicazione. Il titolo rende omaggio alla nonna dell'artista, figura centrale della sua vita e punto di partenza emotivo del lavoro.

L'album è suddiviso in tre capitoli, intitolati Atto 1: Arricchiti, Atto 2: Miria e Atto 3: Provinciali, che ne hanno anticipato l'uscita. Attraverso questo percorso, 22Simba parla di ambizione, riscatto e ricerca della felicità, interrogandosi su che cosa significhi davvero avere successo e su che cosa conti nella vita.

Il simbolo visivo del disco è l'Albero della Vita, che accompagna le diverse sfumature del progetto. La sua semplicità lo rende la metafora di una ricerca di un'esistenza più essenziale, tema portante dell'intero lavoro, e al tempo stesso richiama la provincia e il legame con le proprie radici, aspetti molto sentiti dal rapper. Ogni copertina dei tre capitoli declina il simbolo in modo differente.

Andrea Meazza, classe 2002, è cresciuto a Saronno e si è avvicinato al rap e al freestyle fin da giovanissimo, sviluppando una scrittura diretta e autobiografica. Ha esordito nel 2021 con "Ventidue" e "Per i Roiz", seguiti dalle collaborazioni con Niky Savage in "Spoiler" e con Silent Bob in "20 Anni". Nel 2024 ha pubblicato "ISOLAMENTO DI GRUPPO" ed è stato selezionato da Amazon Music tra i tre talenti del programma Breakthrough 2024.

Nel 2025 è arrivato il primo album ufficiale "V per Ventidue", certificato disco d'oro, mentre l'EP "La Cura" ha segnato una svolta nella sua ricerca artistica. A gennaio 2026 è uscito il repack "La Cura, in nome di Miria", arricchito dagli inediti "Girasole", realizzato con Rkomi, e "2022 Freestyle". Tra i riconoscimenti spicca anche l'oro conquistato da "Fanculo", brano scritto insieme a Marracash.

Nel maggio 2026 la data sold out al Fabrique di Milano è stata il palcoscenico dell'annuncio di MIRIA, pubblicato a settembre 2026 e anticipato dai singoli "ARRICCHITI", "2 PASSI DAL CIELO NON UNO IN PIÙ" e "PROVINCIALI".

I biglietti per il live all'Unipol Forum sono disponibili in prevendita su Ticketmaster, TicketOne e Vivaticket, mentre per le informazioni è possibile consultare il sito di Live Nation.