L'artista modenese MH rilancia il percorso iniziato con l'album teo (epilogo) e lo fa con una nuova versione del disco, disponibile ovunque da venerdì 27 novembre per Columbia Records Italy e Sony Music Italy. Il progetto si arricchisce di cinque tracce inedite che proseguono il racconto avviato a maggio, cambiando però punto di vista.

Se il primo capitolo cercava di far riemergere esperienze, ricordi e fragilità per dare un significato a quanto stava vivendo, i nuovi brani nascono da una fase successiva. Qui gli stessi episodi vengono riletti con uno sguardo più lucido, ma anche più privo di illusioni.

Le canzoni sono state scritte nel corso dell'estate, un periodo particolarmente buio durante il quale l'artista ha sentito spesso di essere lontano da se stesso e dalle persone che lo circondavano. Le difficoltà, secondo il racconto, non sono necessariamente diminuite, ma è cambiato il modo di guardarle. Alcune situazioni vengono ora riconosciute per ciò che sono, senza l'ambizione di modificarle o di trovare a tutti i costi una spiegazione.

Il fulcro dei brani è il dialogo con lo scorrere del tempo e con gli strascichi che ogni vicenda porta con sé. Col passare degli anni il passato non sparisce, ma torna sotto forma di memorie, sensi di colpa, legami e abitudini che influenzano il modo in cui si vive l'oggi. Accanto a questo emergono il rapporto con il nucleo familiare e con le radici, la ricerca di un'identità indipendente, le persone amate, le amicizie finite e le relazioni interrotte, tutti elementi che contribuiscono a definire chi si è diventati.

Non manca il confronto con le ambizioni personali e con le attese legate alla costruzione di un domani diverso. Determinazione e fragilità convivono: la voglia di andare avanti non cancella la sensazione di essere, talvolta, schiacciati dal peso di ciò che si custodisce dentro. Anche la casa assume un significato più ampio, che non coincide necessariamente con un luogo fisico, ma con la possibilità di sentirsi parte di qualcosa e di riconoscersi nelle persone che contano.

Sul piano della scrittura MH sceglie un registro autobiografico e diretto, mescolando momenti di riflessione interiore a passaggi netti, con fragilità e durezza che si alternano. Le parti più intime convivono con versi più taglienti, senza ridurre ogni emozione a una sola lettura. La produzione dei cinque inediti è affidata a SEVEN ODT, HALO, Keynoise e allo stesso MH, e restituisce stati d'animo diversi, a tratti contrastanti, che fanno emergere tanto la voglia di orientarsi quanto l'incertezza sulla propria posizione nel presente.

Il senso dell'intero lavoro è racchiuso in una dichiarazione di MH: "Io non sono più chi sono io se non faccio questo".

Se teo era il capitolo in cui tutto ciò che faceva male emergeva in superficie, i cinque inediti mostrano la fase successiva, quella in cui le ferite restano ma si inizia ad accettare che non tutto è riparabile, che non tutti resteranno e che non ogni vicenda ha una spiegazione. Andare avanti, in questo senso, vuol dire rinunciare a riscrivere il passato e imparare, passo dopo passo, a fare pace con la propria storia.

MH, nato a Modena nel 1999, è artista e produttore e si fa notare per la versatilità nella ricerca sonora, alternando rap e melodia e combinando elementi acustici a batterie di forte impatto. Dopo Aeroplani, Attrazione e Connessione, usciti rispettivamente nel 2023 e nel 2024, nella primavera del 2026 ha pubblicato teo, disco in cui dialoga con il proprio io bambino. A ottobre è arrivato mattoni, ultimo tassello prima della repack.