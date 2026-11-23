Martedì 24 novembre Canale 5 propone in prima visione in chiaro Sicilia Express, la commedia natalizia che porta sul piccolo schermo il duo comico formato da Ficarra & Picone. I due artisti ne sono insieme autori, registi e interpreti principali.

Il film segue le vicende di Salvo e Valentino, due infermieri siciliani che lavorano a Milano. Lontani dalle proprie case, i due protagonisti devono fare i conti con biglietti aerei dal prezzo elevato e ferie concesse con il contagocce, un ostacolo che rende sempre più difficile riabbracciare le rispettive famiglie.

Tutto cambia una notte, quando la figlia di Valentino manifesta il forte desiderio di trascorrere più tempo con il padre. Proprio in quelle ore i due uomini si imbattono in un cassonetto dai poteri straordinari, capace di spostarli in un istante da Milano alla Sicilia e viceversa. Una scoperta destinata a stravolgere la vita di entrambi.

Accanto ai protagonisti recitano Katia Follesa, Sergio Vastano e Barbara Tabita. La produzione è affidata a Tramp Limited per Netflix, mentre la scrittura del film, oltre che a Ficarra & Picone, porta le firme di Fabrizio Cestaro, Nicola Guaglianone e Fabrizio Testini.