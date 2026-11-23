Da venerdì 27 novembre esce Musica Animale di Enula, singolo in radio e in digitale che racconta un percorso di ricerca interiore e rinascita artistica.

Da venerdì 27 novembre Enula porta sulle radio e sulle piattaforme digitali Musica Animale, il suo nuovo singolo.

Il brano, pubblicato da Universal Music Italia, nasce da un periodo di riflessione profonda e di cambiamento. In questa fase l'artista ha messo in dubbio il modo in cui viveva il rapporto con la musica, decidendo infine di guardare alla propria interiorità. Il pezzo racconta questo passaggio emotivo, in cui lasciare andare qualcosa diventa il primo gesto per ritrovarsi.

Un ruolo decisivo in questa nuova fase è affidato al team di Basta Musica, lo stesso che segue il progetto Francamente. Nella squadra lavora anche il nuovo produttore Diego "Goedi" Montinaro, e proprio da questa intesa prende forma il progetto più ampio: un EP previsto per la prossima primavera, di cui Musica Animale rappresenta il primo brano.

Sul piano sonoro il brano unisce strumenti acustici, elettronica e arrangiamenti di impronta organica, costruendo un modern pop dal gusto internazionale che incornicia la voce dell'artista. La scrittura lavora su immagini delicate e suggestive, dando vita a un universo evocativo in cui il paesaggio naturale riflette lo stato d'animo. Non si tratta di un percorso che insegue regole o etichette, ma di un lavoro che nasce dall'istinto, dal corpo e dal bisogno di esprimere ciò che le parole faticano a dire.

Il titolo riassume il cuore della ricerca di Enula, ovvero la musica come espressione dell'anima e, al tempo stesso, come impulso primordiale, vivo e difficile da domare.

Il tema della trasformazione attraversa anche le parole dell'artista, che si chiede: "E cosa rimarrebbe se un animale smettesse di ringhiare per diventare buono e bravo?"

Enula, cantautrice e artista visiva nata nel 1998, coltiva il legame con la musica fin dalla prima infanzia. Per lei il canto è stato inizialmente un luogo in cui depositare ciò che sentiva dentro, uno spazio di contenimento e trasformazione in cui dare forma a un mondo interiore ricco di colori e sfumature. Crescendo, quella spinta spontanea è diventata anche il suo mestiere.

Con l'EP d'esordio Con(torta), uscito nel 2021, e con i primi brani, l'artista ha superato quota 30 milioni di ascolti sulle piattaforme digitali. Tra i nomi con cui ha lavorato ci sono Franco126, Dardust, Riccardo Zanotti, Mr. Rain e i Tiromancino, insieme ai quali ha interpretato Due Rose. Nel 2023 ha recitato nel film Addio al nubilato 2, diretto da Francesco Apolloni, prestando inoltre la voce alla colonna sonora.

Accanto alla musica, la sua immaginazione si nutre di pittura e scrittura, due attività che riempiono gran parte delle sue giornate. Il confronto con il mondo discografico l'ha però allontanata da quell'urgenza artistica originaria, spingendola a sperimentare strade diverse e a cercare un suono che sembrava rispondere alle aspettative esterne più che alla sua vena creativa. Tra i riferimenti che sente più vicini c'è Franco Battiato, soprattutto per la componente mistica e spirituale della sua produzione.

Negli ultimi diciotto mesi è cresciuta la voglia di ripartire e di riavvicinarsi, in modo più libero e istintivo, alla propria arte. Determinante è stato l'incontro con il produttore Diego Goedi Montinaro, con cui ha avviato una nuova ricerca sonora fatta di dialogo creativo continuo, un laboratorio di scrittura in cui acustico, elettronica e pop internazionale si fondono in modo organico. Da questo percorso nasce Musica Animale, brano che riporta la sua musica su un terreno istintivo e viscerale.