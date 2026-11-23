Apple TV ha messo in programma TIMBERLAKE, una docuserie in quattro episodi dedicata a Justin Timberlake, realizzata con la regia di Fisher Stevens. Il primo appuntamento è fissato per venerdì 11 dicembre.

Il racconto è affidato alla voce dello stesso Timberlake, che ripercorre in prima persona le tappe che lo hanno reso famoso in tutto il mondo. Lo sguardo non si ferma alla superficie dei titoli dei giornali: il documentario entra nella vita privata dell'artista e include anche le difficoltà attraversate lontano dai riflettori.

Il regista Fisher Stevens è premio Oscar e in passato ha firmato titoli come "The Cove - La baia dove muoiono i delfini" e "Beckham".

La docuserie copre tre decenni di musica e cultura pop. Nel materiale compaiono filmati d'archivio mai visti prima e interviste esclusive con familiari, amici e collaboratori di Timberlake.

Il calendario prevede due episodi venerdì 11 dicembre, il terzo venerdì 18 dicembre e l'ultimo mercoledì 23 dicembre, tutti disponibili in streaming su Apple TV.

Sul fronte produttivo, la serie è realizzata per Apple TV da Blackbird Presents Films, Misher Films e Highly Flammable. Tra i produttori figurano Maura Anderson e lo stesso Fisher Stevens, mentre i produttori esecutivi sono Kevin Misher, Keith Wortman, Lee Eisenberg, Michael Rapino, Ryan Kroft, Rick Yorn, Josh Dembling, Johnny Wright e Andre Person. A presentare il progetto è Live Nation Studios.