I Planet Funk tornano dal vivo nel 2027 con il tour RESIST, tredici date tra Europa, Regno Unito e Irlanda. Di seguito date, città e locali dei concerti.

I Planet Funk tornano a suonare dal vivo a partire da maggio 2027 con il tour RESIST, che li porta in tredici appuntamenti tra Europa, Regno Unito e Irlanda. Il progetto, attivo dal 1999, ritrova così il palco con uno show costruito attorno al nuovo materiale discografico e ai brani che hanno segnato la sua carriera.

Il primo concerto è fissato per il 3 maggio a Parigi, alla Bellevilloise. Da lì il percorso attraversa Vienna (4 maggio, U4 Club), Bucarest (6 maggio, Quantic), Barcellona (18 maggio, Razzmatazz 2), Praga (22 maggio, Lucerna Music Bar), Istanbul (26 maggio, Babylon) e Sofia (28 maggio, Pirotska 5).

Il tour riprende in autunno, sempre nello stesso anno, con un blocco di concerti tra Regno Unito e Irlanda. Si comincia il 30 novembre a Dublino, alla Button Factory, poi il 2 dicembre a Glasgow (Slay) e il 3 dicembre a Leeds (The Warehouse). Le ultime tre tappe sono Manchester il 5 dicembre (Club Academy), Birmingham il 7 dicembre (02 Institute 2) e Bristol l'8 dicembre (Thekla).

Sul palco saranno eseguiti i brani di "BLOOOM", ultimo album di inediti pubblicato il 16 gennaio per l'etichetta Wisemama. Il disco è disponibile in digitale tramite The Orchard, mentre le versioni in CD e vinile sono distribuite da Self Distribuzione. Accanto alle nuove canzoni troveranno spazio i successi di una lunga carriera, rielaborati con un suono e un'immagine aggiornati.

Nati nel 1999 dall'unione tra i Souled Out! e i Kamasutra, i Planet Funk hanno costruito in oltre venticinque anni una delle presenze più solide della musica elettronica italiana all'estero. La svolta arrivò nel 2002 con l'esordio "Non Zero Sumness", disco d'oro che ancora oggi resta un punto di riferimento. Nel tempo il gruppo ha collaborato con nomi di rilievo internazionale, ha firmato performance in molti Paesi e ha realizzato colonne sonore e spot per il mercato globale.

Il lavoro è nato in un anno ricco di impegni tra studio, collaborazioni e live in Italia e all'estero. Le dodici tracce partono dall'Italia, con Firenze e Napoli come riferimenti, per approdare nel Regno Unito, dove il disco è stato mixato, e guardare poi al resto del mondo. Nel progetto confluisce anche il ricordo di Sergio Della Monica e Domenico "Gigi" Canu, fondatori del collettivo: alcuni brani portano la loro firma e la loro visione continua a orientare il gruppo verso nuove idee.

Il collettivo è già al lavoro su nuova musica, pronto ad aprire un ulteriore capitolo del proprio percorso artistico.