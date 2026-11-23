Brunori Sas pubblica il live TUTTOBRUNORI l'11 dicembre, registrato a teatro, e il 28 dicembre arriva su Sky e NOW il documentario Quasi TuttoBrunori.

Venerdì 11 dicembre arriva TUTTOBRUNORI, il nuovo disco di Brunori Sas pubblicato da Island Records, un progetto costruito sulle registrazioni dal vivo realizzate nei teatri. L'album è già prenotabile in pre-order.

Il lavoro nasce dall'omonima tournée, prodotta da Vivo Concerti, che sta toccando i principali teatri italiani con sale sold out una replica dopo l'altra fino al 25 novembre. Nel disco confluiscono canzoni e monologhi catturati durante queste serate, così da conservare l'intensità di uno spettacolo in cui parola detta e parola cantata formano un unico racconto.

Lo show affonda le radici nel teatro-canzone, filtrato però dalla sensibilità personale di Dario Brunori. In questo territorio i confini tra musica e narrazione si assottigliano: una risata può aprire a una riflessione profonda, mentre una melodia riesce a dire ciò che le sole parole non raggiungono.

Canzoni e monologhi disegnano insieme un autoritratto in divenire, quello di un artista che si interroga sul proprio passato, su chi è diventato e sul contesto in cui vive. Affetti, memoria, il passare del tempo, fragilità individuali e contraddizioni collettive vengono affrontati con autoironia e leggerezza, e i brani più amati dal pubblico acquistano nuove sfumature grazie alle parole che li precedono.

Ad accompagnare Brunori sul palco ci sono gli stessi musicisti che lo seguono di teatro in teatro: Mirko Onofrio (arpa viggianese, mallet station, flauti e cori), Simona Marrazzo (cori, percussioni e Solina), Massimo Palermo (percussioni), Stefano Amato (violoncello e mandola contralto), Dario Della Rossa (pianoforte e tastiere), Luigi Paese (tromba e flicorno), Gianluca Bennardo (trombone ed eufonio) e Lucia Sagretti (violino, theremin e cori).

In cabina di regia figurano Brunori e Taketo Gohara, che si occupa anche del mix, mentre il mastering porta la firma di Giovanni Versari.

La scaletta conta ventotto tracce, alternando brani cantati e monologhi in prosa. Dopo l'Intro si passa da "28/09/77" a "La verità", "La ghigliottina", "102 e 5", "La vita com'è", "Capita così", "IL 2 di coppe", "Come Stai", "Figli della borghesia", "L4-L5", "Yoko Ono", "Ode al cantautore", "90% acqua", "Italiano-Latino", "L'Uomo Nero", "70.000", "Al di là dell'amore", "Il giallo addosso", "1 minuto e 20", "Canzone Contro La Paura", "Secondo Me", "28 anni", "Per non perdere noi", "3 kg e mezzo", "Per due che come noi", "L'albero delle noci", fino a "2 anni dopo".

Il disco sarà disponibile in digitale e in quattro versioni fisiche, tutte accompagnate da un booklet fotografico dedicato alla memoria visiva dello spettacolo. Si parte dal triplo LP con booklet fotografico e dal doppio CD con booklet fotografico. Le versioni autografate e numerate sono invece in esclusiva per lo shop Universal, sia nella formula in triplo LP sia in quella in doppio CD.

Il 28 dicembre debutta anche il documentario Quasi TuttoBrunori, produzione Sky Original realizzata da Sky Content Factory. Il film segue il cantautore in un viaggio personale tra musica, ironia, memoria e radici: parte dallo spettacolo teatrale e arriva fino alla Calabria, con uno sguardo diretto sull'artista e sull'uomo. Lo si potrà vedere alle 21.15 su Sky Arte, alle 22.30 su Sky Uno e in streaming solo su NOW.