Il giovane rapper apre il suo primo tour nei club italiani dal palco dei Magazzini Generali di Milano, dove la data di giovedì 26 novembre, con inizio alle 21.30, è già sold out. A soli 17 anni, Dagood YL si prepara così a portare la sua musica dal vivo in alcuni dei locali più importanti del Paese.

Il live non sarà una semplice riproduzione dei brani incisi. Sul palco salirà una band composta da chitarra, due trombe e un trombone, strumenti pensati per rendere lo spettacolo più fisico e intenso. Questi fiati si intrecciano con le sonorità urban e con il corrido trap, elementi centrali nel percorso dell'artista, dando forma a un concerto dal carattere originale e molto riconoscibile.

Il tour attraversa sei città. Il 27 novembre Dagood sarà al Locomotiv di Bologna, con biglietti disponibili su TicketOne e DICE. Il 28 novembre la tappa è al The Cage di Livorno, dove è possibile acquistare i ticket su TicketOne e TicketSms.

Il 3 dicembre il tour arriva all'Orion di Roma, con biglietti disponibili su DICE. Il 4 dicembre tocca al New Age di Roncade, in provincia di Treviso, dove i biglietti si trovano su TicketOne e TicketSms. Chiude il calendario l'Hiroshima Mon Amour di Torino, il 10 dicembre, con ticket su TicketOne e Mailticket.

A organizzare il giro di concerti sono BMU e INTERSUONI, affiancate da No Regular Music.

Intanto è uscita la deluxe edition di DEMONIO, IN ATTESA DELLA GRAZIA, versione ampliata del disco DEMONIO pubblicata da No Regular Music e Warner Music Italy. Il titolo accosta due poli opposti, il demoniaco e la ricerca della grazia, e apre a un immaginario in cui convivono ambizione, eccessi, riflessioni e vissuto personale.

Nella deluxe sono contenuti sette brani inediti, mentre l'edizione fisica raccoglie tutte e 17 le tracce, cioè la tracklist completa del progetto.

Ad accompagnare l'annuncio c'è un trailer dal taglio cinematografico, ispirato al film Il corvo. Nella scaletta compaiono, tra gli altri, PENSAMENTI NUOVI, DENTRO L'AUDI e MI SENTO RINGO. L'unica collaborazione annunciata è NENA, realizzata con Twentyone21.

È online anche il videoclip di DENTRO L'AUDI, uno dei brani annunciati nella tracklist.

Dagood YL viene da San Giorgio di Acilia, nella periferia sud di Roma. Il suo percorso è iniziato in una situazione fuori dall'ordinario: chiuso in una stanza di casa, con gli arresti domiciliari, e con un unico contatto con il mondo rappresentato dalla musica.

È stato Close Listen, talent scout di INTERSUONI, a intercettarne il talento e a seguirne da vicino la carriera fin dai primi passi, riconoscendone sin dagli esordi la personalità e uno stile non convenzionale. In seguito lo hanno sostenuto artisti come Ghali, Kid Yugi, Sick Luke, Side, Astro e Guè, che sui social hanno pubblicamente speso parole di apprezzamento per il suo lavoro.

Il primo vero debutto davanti al pubblico dal vivo è avvenuto proprio ai Magazzini Generali di Milano, dove il giovane artista è salito sul palco come ospite nello spettacolo di Sadturs & KIID grazie a un permesso speciale. Poco dopo ha partecipato anche al Nameless Festival, sempre nel set di Sadturs & KIID.

Con la fine dei domiciliari è arrivato il videoclip di Camicia e Zanotti, singolo estratto da #FREEDAG. L'album, uscito in autonomia nel 2025, è stato poi ripubblicato da No Regular Music e include collaborazioni con twentyone21, IDRA Rxx, Seven e Smokey Cold Heart Kid.

Tra i brani che ne hanno definito l'identità figurano Uber, Jimmy Choo, Mafia e Borse Chanel nella Town Freestyle. Il lavoro dell'artista porta in Italia il linguaggio dei corridos tumbados, reinterpretato attraverso l'immaginario delle periferie romane.

Più di recente sono usciti i singoli RODRIGO RISIVI e LAGUCCI, mentre a luglio era uscito l'album DEMONIO.