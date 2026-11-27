Fiorello interviene sul nuovo nome dell'albero di Natale di Milano, ribattezzato Albero del Dono, e lo fa con la solita ironia durante La Pennicanza. La puntata va in onda dalle ore 13.45 su Rai Radio2 e le puntate sono rivedibili su RaiPlay. Il conduttore non ha risparmiato una battuta sulla scelta presa dall'amministrazione comunale.

Il giudizio è netto: "È una cosa che, sono sicuro, non è stata richiesta da nessuno." Secondo lui nessuna persona di altra religione avrebbe chiamato il Comune sentendosi urtata.

Il discorso si allarga poi a scenari futuristici: tra intelligenza artificiale, rettiliani già in mezzo a noi, alieni in arrivo, crolli economici e un capitalismo ormai al tramonto, la sua conclusione è una richiesta semplice: "almeno lasciateci uno straccio di tradizione, lasciateci il Natale!"

Per il conduttore, poi, la questione va oltre le appartenenze politiche: "Non ha a che fare né con la destra né con la sinistra, è solo buon senso!"

Non è mancata una battuta rivolta ad Amadeus, che vive a Milano e ha un cane. Fiorello gli ha rivolto un invito scherzoso, chiedendogli di portare l'animale davanti all'albero perché lasci un regalo: "Ama, vai lì, portaci il cane e fagli lasciare un dono sotto l'albero!"

Spazio anche alla tv, dove torna a far discutere Pierluigi Diaco. Stando a quanto emerso, il conduttore avrebbe detto di non sentirsi bene il giorno prima, per poi andarsene e far saltare la messa in onda del programma. Fiorello lo ha esortato a mantenere la calma: "Pigi, rilassati! Devi essere zen!" Il suo consiglio è quello di fare un respiro profondo davanti alle critiche e di non replicare, perché, dice, lui non dà peso a quello che si legge sui social: "Sui social non me li filo!"

Chiusura dedicata alla politica e alla proposta di una tassa sui super ricchi. Fiorello si è soffermato sulle divisioni nate nel centrosinistra, parlando di una fumata nera e ricordando le parole di Conte, che avrebbe giudicato incomprensibile una simile idea proveniente proprio da quel fronte: "Incomprensibile che venga dalla sinistra". Con la sua consueta battuta, il conduttore ha concluso: "Si sono resi conto di essere loro i super ricchi!" Dopo aver controllato il proprio conto in banca, insomma, gli esponenti della sinistra avrebbero deciso di fare un passo indietro, annunciando di volersi autotassare.

Il programma propone infine altri appuntamenti. Si parla del ritiro di Federica Brignone e c'è spazio per una videochiamata a sorpresa con Sofia Goggia. Non mancano l'ironia sul Giorno del Ringraziamento e l'arrivo in studio di Miss Italia 2026.