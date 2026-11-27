La U di Svanire, il nuovo film di Augusto Contento, sarà proiettato in anteprima ufficiale venerdì 27 novembre alle ore 17.00 al Cinema Romano 1, dopo la prima assoluta al 44. Torino Film Festival. L'opera mescola documentario, animazione e allucinazione per portare sullo schermo una storia difficile da raccontare e da ascoltare.

Il film è stato realizzato tra Francia e Italia. A produrlo sono Cineparallax e Zivago Film, con il sostegno di Rai Cinema, mentre la distribuzione è affidata a Luce Cinecittà. La durata complessiva è di 110 minuti e le riprese sono in UHD 4K, con proiezione in formato DCP e audio 5.1.

Al centro della vicenda c'è uno scontro senza concessioni tra una donna ucraina, che si fa chiamare Neva, e la macchina del potere totalitario sovietico. Il film è di fatto l'autobiografia di una donna cancellata dalla storia, un racconto che attinge al documentario, alla videoarte, all'animazione, al post-rock e al post-jazz. Il secolo più spietato del Novecento si trasforma così in un tappeto onirico, in un poema, in un'analisi soggettiva e, infine, in un documento vivo di ciò che continua a parlarci.

La genesi del progetto risale al 2017, quando Contento incontra a Kyiv un'anziana signora che si presenta come Neva, senza mai rivelare la sua vera identità. Per diversi giorni la donna racconta la propria esistenza, lasciando però nell'ombra molti particolari. Poco dopo Neva muore. Il film nasce proprio da quegli incontri e da un interrogativo: come si restituisce la vita di qualcuno al quale è stata sottratta l'identità?

Neva cresce a Uzhok, nell'Ucraina occidentale, all'interno di una famiglia alla quale resta legatissima. Da giovane è colta e idealista, e nutre la convinzione che un comunismo basato su uguaglianza e libertà sia possibile. In seguito si trasferisce a Kyiv, dove insegna letteratura italiana all'università e vive una storia d'amore.

Poi qualcosa si incrina. Durante una cena pronuncia frasi che, nell'Unione Sovietica di Stalin, non potevano essere espresse. Di lì a poco scopre che il partner con cui divide la quotidianità recita una parte: non è chi afferma di essere.

Da allora la memoria si avvita in una spirale di dolore fatta di interrogatori, tradimenti, persone scomparse nel nulla, la Siberia e una colonia penale che appare più un incubo che un luogo reale. Anche dopo aver lasciato l'Unione Sovietica, il passato non si dissolve e continua a inseguirla.

Non potendo mostrare il volto della protagonista né ricostruire la sua vicenda con i metodi tradizionali del documentario, il regista trasforma il racconto in un paesaggio della mente. Un'unica figura femminile attraversa i personaggi della memoria e diventa, a turno, Neva, gli uomini amati, i carnefici e le vittime. Alle sue apparizioni si alternano le testimonianze dello scrittore russo Mikhail Shishkin e della politologa Nina Khrushcheva.

L'animazione, ideata dall'autore e disegnata a mano da Marco Belli, mostra ciò che nessun archivio potrebbe restituire, cioè il terreno instabile dell'inconscio. Il risultato non è una ricostruzione lineare degli eventi ma una costellazione di frammenti in cui si mescolano realtà, finzione, testimonianza e visione allucinata.

Il film si interroga su ciò che resta di un'utopia quando il potere ne capovolge il senso e su quanto a lungo la storia continui a vivere nelle persone che l'hanno attraversata.

La colonna sonora è firmata da Paolo Cantù, che cura anche il sound design, mentre la voce e il violino sono di Iva Bittová. Le animazioni e gli effetti visivi portano la firma di Caucaso Factory, i costumi sono di Laura Garlaschelli e nel cast figurano Marta Cortellazzo Wiel e Teresa Fallai. Il film è girato in italiano, russo e inglese, con sottotitoli in italiano, inglese e francese.

I produttori sono Giancarlo Grande e Rino Sciarretta, mentre Tamara Setton e Rean Duilio Mazzone ricoprono il ruolo di produttori esecutivi. Il progetto ha ottenuto il supporto dell'Aide Franco-Italien CNC/MIC, della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, di diverse Film Commission italiane e dell'Unione Europea.

Nato a Lanciano nel 1973, Contento risiede nella capitale francese dal 2000 e qui, insieme a Giancarlo Grande, ha creato Cineparallax. Il suo esordio, Ônibus del 2006, ha vinto il Bellaria Film Festival, mentre Parallax Sounds nel 2012 ha conquistato il Premio della Giuria UCCA al Torino Film Festival. Tra le sue opere figurano anche Strade d'acqua, Shadowgram e Viaggio nel crepuscolo, presentato fuori concorso alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2021.

La U di Svanire è il secondo capitolo della Trilogia Contemporanea. Il terzo e ultimo appuntamento, per ora con il titolo provvisorio Strade nella malerba, segnerà la conclusione del ciclo.