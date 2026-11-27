Max Pezzali torna nei palasport italiani con MAX FOREVER STESSA STORIA STESSO POSTO STESSO BAR, il tour indoor che prenderà il via il 15 dicembre 2026 e che nel 2027 si arricchisce di tre nuove date. Lo spettacolo, ideato e messo in scena da Vivo Concerti, porta al chiuso l'energia e il repertorio di un artista che ha costruito una carriera fuori dal comune.

Nel frattempo i tutto esaurito si moltiplicano e il calendario, che nei prossimi mesi toccherà Pesaro, Milano, Roma, Bologna, Firenze, Torino e Venezia, si allarga con tre appuntamenti per il 2027. Il 9 febbraio il tour approda all'Unipol Arena di Bologna, il 5 marzo al Mandela Forum di Firenze e il 4 maggio all'Arena di Venezia. Proprio nella città lagunare la domanda è stata tale da far aggiungere una quarta serata, dopo il doppio tutto esaurito del 30 aprile e del 1 maggio.

La vendita dei biglietti partirà alle 14 di venerdì 27 novembre in esclusiva su TicketOne. Dalle 11 di mercoledì 2 dicembre i tagliandi saranno acquistabili anche nei punti vendita autorizzati e attraverso altre prevendite online.

Il tour sarà anche l'occasione per proporre dal vivo le canzoni di MAX FOREVER VOL.2, il disco pubblicato il 30 ottobre in formato digitale e nei negozi fisici, distribuito da Atlantic Records Italy e Warner Music Italy. L'album raccoglie rivisitazioni inedite dei brani più celebri di Max Pezzali, incisioni dal vivo e materiali d'archivio, oltre a due inediti: Le Ali, presente nella seconda stagione della serie Sky Original Nord Sud Ovest Est - La leggendaria storia degli 883, e Un metro alla volta.

Il calendario si apre a Pesaro, con quattro serate al Vitrifrigo Arena: martedì 15 dicembre 2026, mercoledì 16 dicembre, venerdì 18 dicembre e sabato 19 dicembre 2026. Le ultime tre risultano già esaurite.

Si passa poi a Milano, dove l'Unipol Dome di Santa Giulia ospita undici concerti tra il 22 dicembre 2026 e il 9 gennaio 2027. Il programma prevede martedì 22, mercoledì 23, sabato 26, domenica 27, martedì 29 e mercoledì 30 dicembre, poi domenica 3, lunedì 4, mercoledì 6, venerdì 8 e sabato 9 gennaio. Tutte le date risultano esaurite, tranne quella del 6 gennaio 2027.

A Roma il Palazzo dello Sport ospita dieci serate, dal 13 al 26 gennaio 2027: mercoledì 13, giovedì 14, sabato 16, domenica 17, martedì 19, mercoledì 20, venerdì 22, sabato 23, lunedì 25 e martedì 26 gennaio. Ogni appuntamento della serie risulta sold out.

Il 5 e il 6 febbraio 2027 l'Unipol Arena di Bologna registra due concerti esauriti, a cui seguono lunedì 8 febbraio, non ancora esaurito, e martedì 9 febbraio, data aggiunta di recente.

Il Mandela Forum di Firenze ospita otto appuntamenti tra il 21 febbraio e il 5 marzo 2027. Gli appuntamenti di domenica 21, lunedì 22, mercoledì 24, giovedì 25 e venerdì 26 febbraio risultano tutti esauriti, mentre martedì 2 e mercoledì 3 marzo non sono ancora sold out. Chiude il ciclo venerdì 5 marzo, data aggiunta al calendario.

Dall'8 al 14 marzo 2027 il tour fa tappa all'Inalpi Arena di Torino con cinque serate: lunedì 8, martedì 9 e giovedì 11 marzo, non ancora esaurite, e sabato 13 e domenica 14 marzo, sold out.

Torna poi Milano, questa volta all'Unipol Forum, con cinque appuntamenti: mercoledì 17, giovedì 18, martedì 23, mercoledì 24 e giovedì 25 marzo 2027. Nessuna delle cinque serate risulta ancora esaurita.

Il 24 aprile 2027 il Palazzo dello Sport di Roma torna protagonista con un concerto esaurito, cui si aggiungono domenica 25 e martedì 27 aprile, non ancora esauriti.

Il percorso si conclude all'Arena di Venezia con quattro serate: venerdì 30 aprile e sabato 1 maggio 2027, entrambe esaurite, lunedì 3 maggio e martedì 4 maggio, quest'ultima aggiunta a grande richiesta.

Vivo Concerti, che cura organizzazione e produzione dello show, ricorda che non risponde degli acquisti di biglietti effettuati al di fuori dei circuiti di biglietteria autorizzati. Per tutte le informazioni è sufficiente consultare il sito ufficiale dell'organizzatore.