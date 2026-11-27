Riri2k pubblica il suo primo EP xoxo <3, sei brani tra ironia, spontaneità e indipendenza, con Vins e gldnhoe, in uscita venerdì 27 novembre.

Riri2k debutta sulla lunga distanza con il primo EP xoxo <3, disponibile da venerdì 27 novembre su tutte le piattaforme digitali. Ironia, spontaneità e indipendenza sono le tre parole che meglio descrivono il lavoro, composto da sei brani che fotografano un momento di crescita dell'artista e la sua volontà di mostrarsi per quello che è.

Con questo progetto Riri2k compie un passo importante nel proprio cammino, portando alla luce un lato di sé rimasto fino a oggi in secondo piano. Il risultato è un disco più libero e genuino, in cui l'artista racconta se stessa senza mediazioni. Le produzioni precedenti non le avevano permesso di esprimersi fino in fondo, mentre questo EP le ha regalato maggiore consapevolezza e una nuova libertà espressiva. Un percorso ancora in divenire, che lei stessa considera lontano dall'essere concluso.

Nel clima attuale, segnato da emozioni vissute con forza e da una quotidianità spesso pesante, Riri2k sceglie di guardare le cose da un'altra angolazione. Il progetto nasce anche dal bisogno di affrontare la vita con maggiore leggerezza, senza rinunciare alla profondità dei pensieri. Il messaggio è chiaro: lasciarsi andare, prendersi meno sul serio e ritrovare nella musica uno spazio di libertà.

Il disco alterna divertimento e introspezione, ironia e intimità. Si apre con "enemy ^_^", brano dai temi apparentemente semplici ma ricchi di significato, che parla della parte bambina presente in ognuno di noi e spesso destinata a smarrirsi con il tempo. Riri, al contrario, prova a proteggerla, mantenendo saldi i propri valori e la spontaneità che la distingue.

Segue "fomo :/", che racconta la scelta di chi deve lasciare la propria città per inseguire un sogno. Il pezzo è un invito a non perdere le proprie radici e a restare fedeli a se stessi, senza farsi plasmare da ciò che ci circonda. Con "tiki tiki *__*" l'artista celebra invece il diritto di mostrarsi così com'è, senza filtri né condizionamenti, rivendicando la propria individualità senza preoccuparsi dello sguardo altrui.

La collaborazione più evidente è quella con Vins, artista pugliese dalla forte identità musicale. Insieme firmano "asap :P (feat. Vins)", brano sull'amore che prende le distanze da legami superficiali, costruiti su bugie, falsità e tornaconti materiali. Riri rivendica la ricerca di un sentimento vero, capace di esprimersi anche nei gesti più semplici di ogni giorno.

Il brano più intimo e autobiografico è "insopportabile -.- (feat. gldnhoe)", realizzato con l'artista spagnola gldnhoe, con cui la sintonia è stata immediata. Le due interpreti si confrontano apertamente sulla necessità di seguire il proprio istinto, consapevoli però che ogni scelta porta con sé responsabilità e conseguenze.

A chiudere il disco è "xoxo"