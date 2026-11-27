Nicolò Filippucci è tornato sulla scena discografica con Cambierò il finale, un singolo disponibile da venerdì 4 dicembre sia in digitale sia nelle radio. Si tratta di una power ballad dal forte impatto emotivo, che veicola un messaggio di libertà e presa di coscienza.

Il testo costruisce un dialogo tra un io e un tu e invita a mettere se stessi al centro delle proprie scelte. Il brano racconta il coraggio di prendere in mano la propria esistenza e di decidere, consapevolmente, come riscrivere il proprio finale. Il messaggio è che la forza per inseguire ciò che rende felici arriva quando si smette di farsi condizionare da opinioni altrui, stereotipi e aspettative esterne.

Nicolò Filippucci è nato a Castiglione del Lago, in provincia di Perugia, nel 2006. Il rapporto con la musica è cominciato a sette anni, spinto dalla madre, grande appassionata, mentre a nove anni ha debuttato nel coro delle voci bianche del Conservatorio Morlacchi di Perugia.

Nel 2023 ha raggiunto New York per la finale del NYCanta, dove ha conquistato il secondo posto. Il vero salto è arrivato nel 2024, quando è entrato nella scuola di Amici e si è fatto notare per talento, intensità interpretativa e una scrittura capace di colpire sul piano emotivo.

Nel 2025 ha aperto il Capodanno di Roma al Circo Massimo e ha vinto la sezione Nuove Proposte della 76a edizione del Festival di Sanremo, presentando il brano "Laguna".

Il 10 aprile ha visto la luce l'album Un posto dove andare, e il 13 aprile è arrivato il primo concerto, intitolato La prima volta insieme, ai Magazzini Generali di Milano. Durante l'estate sono usciti il singolo Mantra e una riedizione in vinile a tiratura limitata del disco, mentre la musica di Filippucci è approdata dal vivo nel primo tour, il Posti dove andare Summer Tour.