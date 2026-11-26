Il duo Santi Francesi pubblica "A fuoco spento", nuovo singolo inedito disponibile in digitale da venerdì 27 novembre. Si tratta dell'ultimo estratto che fa da apripista a "I nostri muri le montagne", il disco in arrivo il 4 dicembre nei negozi e sulle piattaforme digitali per l'etichetta HOM Records, distribuito da Sony Music Italy.

Il brano descrive il momento in cui si fa i conti con una parte di sé che all'improvviso sembra essersi spenta. Immagini quotidiane e toni malinconici trasmettono una sensazione di immobilità, tipica delle fasi di cambiamento, quando ciò che prima ci dava gioia perde valore.

Secondo il gruppo, "è nato in un momento lontano da quello che stiamo vivendo oggi, ma già allora si intravedeva il desiderio di cambiare qualcosa, dentro di noi e intorno a noi. Nel ritornello ci chiediamo: "Chissà se sopravviverò anche a fuoco spento": una domanda sul futuro che, riascoltata oggi, assume un significato diverso e sembra quasi anticipare i cambiamenti che avremmo vissuto".

Il pezzo porta la firma di Alberto Bianco, con cui il gruppo ha lavorato nel corso di una session sul Lago Maggiore: è l'unico episodio dell'album che nasce da un'intesa con un autore esterno alla band. La stesura finale è rimasta quasi identica alla prima versione e si è inserita con naturalezza nel mondo del nuovo album, costruito attorno a montagne, accampamenti ed eremitaggio. Nella costruzione sonora trova spazio anche una registrazione presa dal vivo durante uno show di Oliver Tree, musicista che ha ispirato il gruppo, specialmente nell'impostazione punk e college rock dei suoni di chitarra.

Il nuovo album, anticipato dai singoli Guerrilla, Nebbia e Due come noi due, segna per il gruppo l'inizio di un nuovo capitolo del percorso artistico. Grazie a questa pubblicazione il duo approda in HOM Records, etichetta riconducibile a House of Music, realtà specializzata nell'acquisizione, nello sviluppo e nella gestione di diritti musicali.

Nel 2027 sono già fissati i primi due appuntamenti dal vivo: il 24 marzo il gruppo si esibirà al Monk di Roma, mentre il 1 aprile salirà sul palco dei Magazzini Generali di Milano. Sarà l'occasione per sentire in concerto le canzoni del disco in uscita.

Il percorso del gruppo è iniziato nel 2019 con Tutti Manifesti, album autoprodotto che ha superato in poco tempo i 2,5 milioni di stream su Spotify. Nel 2022 il duo ha conquistato la sedicesima edizione di X Factor Italia, mentre a febbraio 2024 ha gareggiato tra i Big al Festival di Sanremo con "L'amore in bocca". Nei mesi di novembre e dicembre 2024 il gruppo ha concluso questa prima fase con il CLUB TOUR 2024 nei principali club italiani.