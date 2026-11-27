Soltanto tre giornate, dal 18 al 20 gennaio 2027, per vedere Lucio, il biopic che racconta la vita di Lucio Dalla sul grande schermo. La pellicola approda nelle sale italiane come evento speciale targato Nexo Studios, che ne cura la distribuzione in esclusiva. Il titolo arriva dopo il successo di Franco Battiato. Il Lungo Viaggio, che ha portato nelle sale 60.000 spettatori.

Dietro la macchina da presa c'è Ambrogio Lo Giudice, che ha firmato il soggetto insieme a Stefano Rulli e Stefano Sardo. La sceneggiatura è opera di Sardo e dello stesso regista. La produzione porta la firma di Federico e Francesco Scardamaglia per Compagnia Leone Cinematografica, realizzata in collaborazione con Rai Fiction e sostenuta dalla Regione Emilia-Romagna attraverso la Emilia-Romagna Film Commission, con il contributo del fondo per lo sviluppo degli investimenti nel Cinema e nell'Audiovisivo del MIC.

Il film prova a raccontare un Lucio che il grande pubblico conosce poco. Cresciuto senza il padre, figura quasi evanescente nella sua vita emotiva, trova come unico vero punto di riferimento la madre Iole, donna anticonformista per la sua epoca, il cui affetto diventa al tempo stesso protezione e prigione. A salvarlo è un talento musicale precoce, che lo porta a suonare il clarinetto da giovanissimo. Ad avvicinarlo al canto è Gino Paoli, primo di una serie di maestri che comprende Ennio Melis, Paola Pallottino e Roberto Roversi, affiancati da amici come Gianni Morandi. Il percorso di formazione dura tredici anni e attraversa la trasformazione da cantante a cantautore, fino al momento in cui Lucio diventa per tutti Dalla. La svolta definitiva arriva a Sorrento, dove, nel pieno di una crisi creativa, compone un brano di enorme successo che lo consacra tra i grandi classici.

Nel cast Valentino Aquilano interpreta Lucio Dalla. Accanto a lui recitano Stefano Fregni nel ruolo del produttore Renzo Cremonini, Tredici Pietro in quello di Gianni Morandi, Achille Bianchi che interpreta il Lucio bambino, Gabriele Falsetta nei panni di Gino Paoli, Sania Ricchi che veste i panni di Angela Baraldi, Stefano Pesce in quelli di Roberto Roversi, Marius Bizau che è Ennio Melis, Gabriele Lo Giudice nel ruolo del regista Ambrogio Lo Giudice, Andrea Gherpelli nei panni di Tobia. Compare inoltre in una partecipazione straordinaria Giovanna Mezzogiorno, nel ruolo di Iole, la madre di Lucio. Le musiche sono di Lucio Dalla e Beppe D'Onghia, e il progetto gode del patrocinio della Fondazione Lucio Dalla.

L'elenco delle sale che proietteranno il film e i biglietti in prevendita sono disponibili da mercoledì 25 novembre 2026 sul sito nexostudios.it. La distribuzione in esclusiva è affidata a Nexo Studios, con i media partner Radio Deejay, Radio Capital e Mymovies.

Nel frattempo è disponibile da oggi la prima clip del film, mentre la pellicola approderà in seguito su Rai 1 e su RaiPlay.