Davide Van De Sfroos: nuove date estive per il Folkedelic Tour 2026

Il Folkedelic Tour di Davide Van De Sfroos si arricchisce di nuove tappe tra festival italiani e svizzeri. Tutte le date e le novità del tour estivo.

Il Folkedelic Tour di Davide Van De Sfroos si arricchisce di nuovi appuntamenti, confermandosi uno degli eventi musicali più attesi dell'estate 2026. Alle date già annunciate di Bergamo (27 giugno), Bormio (4 luglio) e Cernobbio (12 luglio), si aggiungono tre nuovi live: il 16 luglio all'Alpàa Festival di Varallo (VC), il 19 luglio al festival Lagorai D'InCanto a Castel Ivano - località Monte Lefre (TN) e il 1° agosto al Raiffeisen Alpine Lounge di San Bernardino, in Svizzera.

Particolare attenzione è rivolta all'esibizione del 12 luglio al Lake Sound Park di Cernobbio, che si svolgerà negli spazi di Villa Erba (Ex Galoppatoio). Questo concerto rappresenta una data speciale non solo per il prestigio del festival, ma anche per il forte legame simbolico che unisce Davide Van De Sfroos a questo luogo: un rapporto iniziato fin dalla prima edizione della manifestazione e consolidatosi negli anni, trasformando l'appuntamento in uno dei momenti clou del suo percorso live.

Il Folkedelic Tour apre una nuova fase nel percorso artistico del cantautore comasco, che prosegue così il dialogo tra le sue radici folk e nuove sonorità. Il live estivo, pensato per gli spazi all'aperto, promette una rinnovata esperienza sonora fatta di atmosfere evocative, racconti e personaggi che popolano da sempre l'immaginario di Van De Sfroos. Negli scorsi mesi, l'artista ha registrato numerosi sold out nei principali teatri del Nord Italia con la Folkestra, ora pronto a conquistare nuovamente il pubblico sotto le stelle estive.

Questo il calendario aggiornato del Folkedelic Tour: 27 giugno BERGAMO - Lazzaretto 4 luglio BORMIO - Pentagono 12 luglio CERNOBBIO (CO) - Lake Sound Park (Ex Galoppatoio di Villa Erba) 16 luglio VARALLO (VC) - Alpàa Festival NUOVA DATA 19 luglio CASTEL IVANO - LOC. MONTE LEFRE (TN) - Lagorai D'InCanto NUOVA DATA 1 agosto SAN BERNARDINO (SWISS) - Raiffeisen Alpine Lounge NUOVA DATA

Davide Van De Sfroos, pseudonimo di Davide Bernasconi, è riconosciuto come figura di riferimento del nuovo folk rock italiano. In oltre vent'anni di carriera ha venduto 350mila copie di dischi e ha portato avanti una musica fortemente radicata nella tradizione, aperta a influenze celtiche, country, reggae e rock. I suoi testi alternano italiano e il dialetto della Tremezzina, sulle rive del Lago di Como, regalando storie e personaggi che hanno saputo restare nel cuore del pubblico. Dal debutto con i De Sfroos e l'album cult "Manicomi" nel 1995, la sua produzione solista comprende lavori come "Brèva & Tivàn", "Per una poma", "...e semm partii", "Laiv", "Akuaduulza", "Pica!" e il successo sanremese "Yanez".

Oltre alla musica, ha pubblicato libri, raccolte di poesie, ideato format televisivi come Terra&Acqua dedicati alle tradizioni lariane e ricoperto ruoli di direzione artistica in svariate manifestazioni, promuovendo il legame tra musica e dialetti. Il suo ultimo disco "Van De Best" celebra 25 anni di carriera solista con 49 brani storici reincisi e resi di nuovo disponibili.

I biglietti per le nuove date del Folkedelic Tour sono disponibili sui principali circuiti di prevendita online. Il viaggio musicale tra folk e contaminazioni continua: una nuova occasione per vivere dal vivo la poesia e la forza espressiva di Davide Van De Sfroos.