Layana pubblica il nuovo singolo Bambola dopo il successo a X Factor 2025

Layana, giovane cantautrice milanese, continua a far parlare di sé dopo l'exploit nell'ultima edizione di X Factor Italia. Dopo aver conquistato il pubblico con una voce intensa e una presenza scenica raffinata, la talentuosa artista pubblica il suo nuovo singolo Bambola, in uscita venerdì 29 maggio per Woodworm Publishing/Universal Music Italia.



Bambola rappresenta un vero manifesto del progetto Layana: la canzone nasce dalla collaborazione con Dario Mangiaracina che, anche questa volta, affianca Layana nella scrittura e nella produzione.



Mentre il brano d'esordio Solita Notte aveva svelato tutta la vulnerabilità e la forza espressiva della cantautrice, Bambola mette al centro l'illusione di avere il controllo nei rapporti, quando in realtà si dà all'altro un potere che può ferire.



Bambola - racconta Layana - parla di quel momento in cui ti illudi che dentro certi rapporti possa esserci amore anche quando in fondo sai già che non è così. Eppure, si sceglie comunque di restare aggrappati a quella speranza, fino a farsi male.



Layana è cresciuta tra Milano e Londra, avvicinandosi alla musica fin da bambina ed esplorando mondi come la scenografia, il teatro, la fotografia e la recitazione. Il suo pop emotivo e sofisticato si ispira a diversi linguaggi artistici e unisce la ricerca della voce all'intensità della performance.



La sua carriera ha vissuto una prima svolta nel 2024, quando ha pubblicato una serie di cover e aperto alcune date del tour italiano di Jack Savoretti, consolidando la sua presenza dal vivo. Nel 2025 ha raggiunto il grande pubblico grazie a X Factor, dove sotto la guida di Achille Lauro si è distinta per l'interpretazione di brani come Blue Jeans di Lana Del Rey, The Greatest di Billie Eilish, Ancora, Ancora, Ancora di Mina e Amandoti dei CCCP.



Oltre alla musica, Layana è fortemente legata al mondo dell'immagine e del teatro, collaborando con brand e contesti di rilievo, e costruendo un'identità unica che fonde sensibilità musicale, presenza scenica e ricerca visiva.



Il nuovo singolo Bambola conferma il percorso di crescita di una delle voci più interessanti della nuova generazione italiana, pronta a lasciare un segno indelebile nella scena pop contemporanea.