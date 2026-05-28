La Milanesiana 2026 celebra Nichetti e Bozzetto: cinema, desiderio e legge a Milano

La Milanesiana, il prestigioso festival ideato e diretto da Elisabetta Sgarbi, giunge alla sua 27esima edizione con un'energia rinnovata e un tema attualissimo: Il desiderio e la legge. Il festival attraverserà 18 città italiane con oltre 60 eventi che intrecciano letteratura, musica, cinema, scienza, arte, filosofia, teatro, diritto, economia, sport e fumetto, confermandosi come un laboratorio culturale unico e in costante evoluzione.



Il 10 giugno, all'Anteo Palazzo del Cinema di Milano, sarà una giornata interamente dedicata a due protagonisti della cinematografia milanese e italiana: Maurizio Nichetti e Bruno Bozzetto. Nichetti e Bozzetto sono autori che hanno saputo rivoluzionare il rapporto tra disegno, corpo, ritmo comico e immaginazione cinematografica, portando l'animazione e la satira visiva italiana ai massimi livelli internazionali.



Il programma prevede alle 15.00 una doppia proiezione per omaggiare la carriera di Maurizio Nichetti: "Ratataplan" (1979), film che ha segnato il suo esordio alla regia e lo ha consacrato tra i maestri della commedia surreale, e "Luna e l'altra" (1996). Entrambe le pellicole sono un viaggio nell'universo poetico e inventivo del regista milanese. L'ingresso è gratuito su prenotazione, fino ad esaurimento posti.



Alle 21.00, sempre all'Anteo, prenderà vita l'atteso incontro tra Maurizio Nichetti e Bruno Bozzetto, moderato da Sara Chiappori. La serata si aprirà con un prologo di Andrée Ruth Shammah e l'introduzione di Elisabetta Sgarbi, seguiti da una lettura di Nichetti. Toccherà poi a due cortometraggi storici: "S.O.S." (1979) di Guido Manuli con Nichetti e "Una vita in scatola" (1967) di Bozzetto.



Il confronto tra i due autori culminerà con la consegna del Premio Omaggio al Maestro, una scultura realizzata da Giovanna Fra e Marco Lodola.



A chiusura della serata, il pubblico potrà assistere alla proiezione di "Allegro ma non troppo" (1976), capolavoro di Bozzetto che proprio quest'anno compie 50 anni e resta un riferimento imprescindibile per l'animazione europea, capace di fondere musica classica, satira sociale e azione dal vivo.



Maurizio Nichetti, laureato in architettura e fondatore della compagnia teatrale Quelli di Grock, si è distinto sin dagli anni '70 come sceneggiatore e regista di innovazione. Tre Nastri d'argento, un David di Donatello e riconoscimenti nei maggiori festival internazionali ne consacrano la carriera. Attualmente direttore artistico del Centro Sperimentale di Cinematografia a Milano e del festival Visioni dal Mondo, Nichetti nel 2025 tornerà al cinema con il film "AmicheMai".



Bruno Bozzetto, fondatore del celebre Studio Bozzetto, conta oltre 300 pellicole e 130 premi, tra cui il Winsor McCay Award, l'Orso d'Oro di Berlino, una nomination all'Oscar e vari Nastri d'argento. Le sue opere, come "West&Soda", "Vip mio fratello Superuomo" e "Sotto il ristorante cinese", nonché numerosi cortometraggi per Quark e Superquark, hanno influenzato generazioni di spettatori. Nel 2024, Bozzetto ha concluso "Sapiens?", opera che ribadisce con ironia e profondità le sue riflessioni sul rapporto tra uomo, natura e conflitto.



La Milanesiana conferma la propria identità di osservatorio privilegiato sulle grandi questioni del presente attraverso le energie vitali di arte, pensiero e parola. Come ricorda il festival, Il desiderio e la legge sono due forze opposte ma profondamente intrecciate, il cui rapporto si impone come una delle questioni più vive del nostro tempo, un terreno fertile di interrogazione sui confini, morali e territoriali, l'autodisciplina, la libertà e la responsabilità.



Il simbolo della rassegna, la Rosa dipinta da Franco Battiato e rielaborata da Franco Achilli, riflette visivamente questo binomio: il fiore come immaginazione e le spine come limite e regola.



L'edizione è dedicata a Daniela Benelli e Dario Salvetti, e a Giorgio Gosetti, figure chiave per la cultura e storici amici del festival.



La Milanesiana è realizzata grazie al contributo di numerosi sponsor e partner istituzionali, con il sostegno del Comune di Milano e della Regione Lombardia, confermandosi una manifestazione centrale nel panorama culturale nazionale.