Ditonellapiaga lancia Businessman con un finto annuncio su LinkedIn e un tour estivo

Ditonellapiaga torna protagonista della scena musicale italiana con il nuovo singolo Businessman, disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 5 giugno e già in pre-save, per le etichette BMG e Dischi belli. L'artista ha scelto un lancio insolito e ironico, pubblicando un finto annuncio di lavoro su LinkedIn che riprende nel dettaglio e porta all'estremo il linguaggio tipico delle offerte aziendali, trasformando il tutto in una caricatura virale. Ditonellapiaga Inc. è alla ricerca di una figura professionale dai contorni volutamente esasperati, reperibilità continua, capacità di gestire call e mail anche in pieno agosto e attitudine impeccabile alla produttività performativa da social network. A completare il quadro, benefit surreali e dichiaratamente ironici, perfettamente in linea con l'immaginario del brano.

Il 2026 rappresenta un anno importante per l'artista romana. Dopo aver conquistato il podio alla 76ª edizione del Festival di Sanremo con Che fastidio!, brano premiato con il disco d'oro per gli ascolti e le trasmissioni su radio e TV, Ditonellapiaga ha pubblicato l'album Miss Italia, consolidando il suo stile pop ironico e originale. La carriera continua quindi all'insegna della creatività e dell'ironia con il nuovo singolo Businessman.

Il tour estivo di Ditonellapiaga è già partito il 26 maggio dal COOLtura Fest a L'Aquila, con oltre 15 date fissate nei principali festival italiani: tra i tanti appuntamenti AteneiKa a Cagliari, Sguardi Live di Rivoli, We Make Future a Bologna, L'Umbria che spacca a Perugia, Tanta Robba Festival di Cremona e Locus Festival di Alberobello. In calendario anche tappe a Treviso, Arezzo, Otranto, Livorno, Locarno, Milazzo e Sanremo.

In autunno non mancano due date speciali nei club: il 27 novembre all'Atlantico di Roma e il 30 novembre al Fabrique di Milano, occasioni uniche per ascoltare le tracce di Miss Italia e i brani più iconici dell'artista.

I biglietti dei concerti sono già disponibili nei principali circuiti di vendita. Il calendario degli eventi, che copre giugno, luglio, agosto e settembre, promette performance energiche e uno show immersivo nell'ironia distintiva di Ditonellapiaga.