Forum chiude la stagione con ascolti record: Barbara Palombelli conquista il daytime

Forum conclude la sua 41a stagione su Canale 5 con il 19,1% di share e 1,33 milioni di telespettatori. Barbara Palombelli guida il successo.

Forum conferma ancora una volta la sua posizione di riferimento nel panorama televisivo italiano con la chiusura di un'altra stagione trionfale. Il programma condotto da Barbara Palombelli, arrivato alla quarantunesima edizione su Canale 5, ha raggiunto una media del 19,1% di share e 1.331.000 telespettatori, segnandosi come uno dei pilastri del daytime televisivo.

Anche Lo Sportello di Forum su Retequattro ha registrato ottimi risultati, con una media del 6,41% di share e 697.000 spettatori, consolidando il successo della formula che racconta il quotidiano attraverso casi giudiziari e storie reali.

Barbara Palombelli si distingue ancora una volta per il suo stile giornalistico rigoroso ed empatico. A Forum vengono affrontati temi socialmente rilevanti che coinvolgono il pubblico, grazie anche al contributo di giornalisti, scrittori e politici chiamati a commentare le sentenze dei giudici. Le riflessioni offerte spaziano tra argomenti attuali e divisivi, portando in televisione dibattiti di rilievo e spunti di riflessione contemporanei.

Tra i primi a celebrare il successo della stagione, Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5, ha dichiarato: Forum continua a essere un appuntamento quotidiano di grande successo. Un grazie speciale a Barbara Palombelli che, con la sua passione e sensibilità, riesce a raccontare storie vicine alla vita reale delle persone. Grazie anche a tutta la squadra autorale e produttiva.

L'appuntamento con Forum e Lo Sportello di Forum tornerà a settembre con nuove puntate, nuove storie e nuovi temi, confermando la centralità del tribunale TV guidato da Barbara Palombelli nel palinsesto italiano.