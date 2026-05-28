<strong>Panino Perfetto On The Road: il nuovo viaggio gastronomico di Vittorio Gucci su Food Network</strong>

Panino Perfetto On The Road porta Vittorio Gucci e il suo food truck nei quartieri di Milano. Sfide tra panini, street food creativo e tradizione ogni venerdì.

Arriva su Food Network un format inedito, dedicato a tutti gli appassionati di street food e cultura urbana: dal 29 maggio, ogni venerdì alle 22.00, Vittorio Gucci debutta con Panino Perfetto On The Road, un viaggio itinerante tra i quartieri più iconici di Milano e dintorni.

A bordo del suo originale food truck, Gucci attraversa zone come San Siro, Città Studi, Rozzano, Navigli, Moscova e CityLife, interpretando ogni area come fonte d'ispirazione. In ciascuna tappa, due panini inediti, racchiusi in un soffice potato bun, si sfidano sul ring culinario per conquistare un posto nel menù, raccontando un mix tra i sapori autentici della tradizione e le riletture più contemporanee dello street food milanese.

Il format, prodotto da Jumpcutmedia per Warner Bros. Discovery, coinvolge una giuria fissa formata da tre personalità molto diverse: Paola, custode della tradizione; Stefano, architetto del gusto; e Giorgio, simbolo dell'ambizione delle nuove generazioni. In ogni episodio, sono loro a decretare il vincitore tra le due creazioni, garantendo un viaggio attraverso l'anima della città.

Panino Perfetto On The Road è visibile su Food Network (canale 33 del Digitale Terrestre e Tivùsat) e disponibile on demand su discovery+ subito dopo la messa in onda lineare. Sei appuntamenti settimanali per scoprire nuovi gusti e storie che rendono Milano una delle capitali italiane dello street food creativo.