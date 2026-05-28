Stefano Nazzi porta Indagini Live 2026 a Verona: nuova data estiva il 22 luglio

Stefano Nazzi annuncia una nuova attesa tappa del suo celebre spettacolo teatrale Indagini Live 2026: il 22 luglio sbarcherà a Verona, nella suggestiva cornice del Teatro Romano. Dopo aver registrato una lunga serie di sold out nelle principali città italiane tra febbraio e maggio, lo spettacolo aggiunge questa data estiva alle tappe già programmate, con biglietti disponibili da oggi nei principali circuiti di vendita.

Il tour estivo di Indagini Live 2026 si arricchisce di Verona, affiancandosi a una stagione già ricca con appuntamenti il 24 giugno a Roma, il 25 giugno a Perugia, il 16 luglio a Bergamo, il 17 luglio ad Asti, il 28 luglio ad Alghero, il 30 luglio a Marina di Pietrasanta e il 2 settembre a Milano. Indagini Live ha appassionato il pubblico lungo tutta la penisola facendo registrare 27 date di cui 15 sold out, confermando il successo del format firmato da Nazzi, vero punto di riferimento per gli appassionati di true crime italiano.

Quest'anno la storia portata in scena è quella di Cristina Mazzotti, la prima donna sequestrata in Italia per un riscatto in denaro nel 1975, una vicenda dolorosa e ancora attuale anche alla luce della recente sentenza della Corte d'assise di Como che ha condannato all'ergastolo due imputati per il suo rapimento e la sua morte. La storia di Cristina Mazzotti è una storia diversa da quelle trattate nei precedenti tour e nel podcast. Racconto una storia di cronaca che ha segnato il paese ma inedita rispetto al lavoro fatto finora, ha spiegato Nazzi ai tantissimi utenti che gli hanno posto domande sui social.

Negli ultimi trent'anni del secolo scorso, l'Italia ha contato oltre 694 sequestri di persona, tra cui 30 bambini, dati che raccontano una pagina oscura ma spesso dimenticata della cronaca nazionale. Lo stile di Nazzi ha fatto la differenza: oggettività, approfondimento, nitore e capacità narrativa hanno reso Indagini uno dei podcast più ascoltati nel Paese, sempre presente tra le prime posizioni nelle classifiche e seguito anche all'estero, come dimostra la tappa londinese di marzo.

Dopo aver dedicato le passate edizioni ai casi del Circeo e del Mostro di Firenze, raggiungendo oltre 90mila spettatori, Indagini Live 2026 si conferma un evento imprescindibile per gli amanti della cronaca e delle storie di giustizia. Il successo crescente testimonia il legame che Nazzi ha saputo costruire con lettori e spettatori negli anni, anche grazie alla presenza costante nei teatri e ai nuovi format come la newsletter settimanale e il recente debutto televisivo.

Accompagnano Nazzi in questo viaggio teatrale Marco Iacomelli alla regia, Massimiliano Perticari come regista associato e Stefano Tumiati alle musiche, per una squadra ormai collaudata. Da Milano a Roma, da Firenze a Napoli, il tour racconterà un'Italia che indaga su sé stessa, attraverso testimonianze, carte giudiziarie e il racconto puntuale dei media, sostenuti dalla celebre intro del podcast che accompagna l'ingresso in scena.

Verona si prepara così ad accogliere una tappa destinata a raccogliere grande partecipazione, in un tour che continua a illuminare le storie dimenticate del nostro Paese. Indagini Live 2026 segna una nuova occasione per riflettere sul passato e sulle sue ombre, con la profondità e il rispetto che da sempre contraddistinguono il lavoro di Stefano Nazzi.