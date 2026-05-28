Ron lancia il suo canale YouTube ufficiale con il video di Vite Parallele

Ron apre il suo canale YouTube ufficiale e pubblica il nuovo singolo Vite Parallele dopo 4 anni di attesa, regalando ai fan inediti e atmosfere internazionali.

Nasce il canale YouTube ufficiale di Ron, uno dei più grandi protagonisti della canzone d'autore italiana, offrendo ai fan una raccolta di videoclip che ripercorrono la sua lunga carriera musicale e segnano una nuova tappa importante per l'artista.

L'inaugurazione del canale è affidata al videoclip di "Vite parallele", nuova canzone che segna il ritorno di Ron con un inedito a quattro anni dall'album "Sono un figlio". Il video, diretto da Michele Vitiello e prodotto da Le Foglie e il Vento, conferma l'attenzione e la cura artistica dell'autore.

Ron sceglie di tornare in studio spinto dal desiderio personale di scrivere nuova musica e dal supporto costante dei suoi fan, nonostante il lungo tour "Al Centro esatto della musica" che lo vede ancora protagonista sui palchi italiani. Nella realizzazione di "Vite parallele" si è affidato ai musicisti che lo accompagnano nei live, tra cui Stefania Tasca e Giuseppe Tassoni.

Il nuovo brano si distingue per sonorità raffinate e un'atmosfera internazionale. L'arrangiamento connette elementi live come chitarre, hammond e sezione ritmica a texture elettroniche, trovando un equilibrio elegante tra riferimenti retrò e modernità. La voce di Ron, sempre più calda ed espressiva, si muove su queste sonorità confermando la coerenza stilistica che lo caratterizza.

"Dopo un lungo periodo di pausa ho sentito il bisogno di tornare al mio pubblico con un brano intenso che parla di assenze, di scelte e di quella parte di noi che continua a credere anche quando la ragione dice di lasciar andare. La canzone è frutto di un lavoro di gruppo, pensata e realizzata nei lunghi viaggi tra una città e l'altra con Stefania Tasca e Giuseppe Tassoni, che sono parte dei musicisti che mi accompagnano nei live", ha dichiarato Ron riguardo al nuovo singolo.

La pubblicazione di "Vite parallele" cade nell'anno in cui Ron celebra il Premio Tenco alla carriera e il trentennale della sua storica vittoria a Sanremo con "Vorrei incontrarti fra cent'anni" in coppia con Tosca. Un percorso iniziato nel 1970, arricchito da 26 album in studio, successi indimenticabili e brani scritti anche per i giganti della musica italiana, che lo consacrano come artista raffinato e autore di uno dei repertori più significativi della nostra canzone.

Il nuovo canale YouTube promette di diventare una preziosa raccolta visiva e sonora della carriera di Ron, regalando ai fan un viaggio nella sua storia e nelle nuove avventure musicali che, secondo le anticipazioni, potrebbero riservare altri inediti già entro la fine dell'anno.