Al via le riprese di 500 Battiti: il nuovo medical drama di HBO Max

Sono ufficialmente iniziate a Roma le riprese di 500 Battiti, la nuova attesa serie originale HBO Max prodotta da Cattleya, parte di ITV Studios. Questo medical drama ad alta tensione sarà ambientato nel reparto di cardiochirurgia dell'Ospedale di Padova e promette di raccontare le sfide quotidiane tra vita, morte e scelte difficili, tutto in tempo reale.

Nel cast figurano Linda Caridi, Andrea Arcangeli, Andrea Pennacchi e Mario Sgueglia, affiancati da Camilla Filippi, Giorgio Montanini, Samuele Teneggi e Anna Bellato. La regia dei primi tre episodi è affidata a Stefano Lodovichi, che svolge anche il ruolo di supervisore artistico, mentre i restanti tre episodi sono diretti da Alice Filippi. La serie, composta da sei episodi della durata di un'ora ciascuno, verrà girata tra Roma, Padova e Cortina per circa tredici settimane.

Quando si rende disponibile un cuore da trapiantare, la brillante cardiochirurga Carolina Mattei viene trascinata in una corsa contro il tempo per trasportare l'organo e salvare una vita. Mentre il conto alla rovescia avanza, la serie intreccia le storie di medici, pazienti e famiglie all'interno dell'ospedale, tutti costretti ad affrontare decisioni impossibili e il costo emotivo della sopravvivenza. Nel tentativo di spingersi oltre i limiti della medicina, Carolina deve confrontarsi anche con una verità devastante: il suo stesso cuore sta cedendo.

500 Battiti si distingue per la sua tensione, emotività e complessità morale, utilizzando l'urgenza del trapianto per esplorare cosa accade prima, durante e dopo la salvezza di una vita, mostrando come ogni battito sia carico di significato e coraggio davanti al destino.

HBO Max, piattaforma globale di streaming targata Warner Bros. Discovery, punta ancora una volta su una narrazione intensa e di qualità che si aggiunge a una libreria di brand iconici come HBO, Warner Bros., Max Originals, DC e Harry Potter.

Cattleya conferma il suo ruolo di leader nell'industria audiovisiva italiana, dopo successi internazionali come Gomorra, Suburra e Petra. La società, guidata da Riccardo Tozzi e Francesca Longardi, ha fatto della sperimentazione di generi e della collaborazione con talenti il suo punto di forza, producendo film e serie distribuite in tutto il mondo.

Con 500 Battiti, prodotto da una delle case italiane più riconosciute a livello europeo, il medical drama trova una nuova dimensione, pronta a conquistare il pubblico con storie forti e coinvolgenti.