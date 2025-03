Disney e Pandora festeggiano dieci anni di magia con una collezione esclusiva

Disney e Pandora celebrano dieci anni di collaborazione con una collezione speciale di gioielli che farà sognare i fan di tutte le età. Questa selezione esclusiva comprende 15 gioielli tra i più amati, arricchiti da una nuova campagna curata dal celebre stylist Harry Lambert.

Dal 2015, anno del lancio della collezione Disney Classics, Pandora ha continuato a espandere la sua offerta con pezzi ispirati alle storie Disney più iconiche. Oggi, la nuova collezione ripropone i best seller tra anelli, charm e orecchini, indossati da modelle di fama internazionale come Lindsey Wixson, Berit Heitmann e Arnelle Slot. Un connubio perfetto tra moda e magia, capace di unire vecchie e nuove generazioni di appassionati.

La campagna, realizzata attraverso immagini e video dal forte impatto visivo, presenta le modelle mentre interpretano lo stile dei personaggi Disney più amati. Harry Lambert, conosciuto per il suo approccio audace alla moda, ha saputo mixare dettagli e creatività per trasportare la magia Disney nella vita di tutti i giorni.

Tra i gioielli protagonisti della collezione spiccano l’Anello e il Charm Pendente Mela, ispirati alla Regina Cattiva di Disney Villains, e l’Anello e il Charm Pendente Carrozza, un omaggio a Cenerentola, perfetto per celebrare il 75° anniversario del classico Disney.

Per chi ama i classici Disney, il Charm ispirato a Lilo & Stitch cattura tutta l’energia del simpatico alieno blu, mentre i fan Pixar potranno rivivere la magia di Up con il Charm ispirato alla Casa con Palloncini.

Harry Lambert ha condiviso un aneddoto personale legato alla sua passione per il mondo Disney: “Di recente, parlando con mia madre, mi ha ricordato che sono passati 30 anni dalla mia prima visita a Disney World. Ricordo ancora l’emozione di entrare in quel mondo incantato, un luogo di pura gioia e fantasia che continua a ispirare il mio lavoro. Lavorare con Pandora per questa campagna è stato entusiasmante: amo trasformare i personaggi iconici in ispirazioni di moda. Mi sono divertito così tanto durante il servizio fotografico che ho persino regalato a mia madre un charm di Winnie the Pooh… e ora lo indossa ogni giorno!”

La nuova collezione Disney x Pandora è già disponibile in negozio e online. Un’opportunità unica per portare con sé un pizzico della magia Disney, attraverso dettagli preziosi e design intramontabili.