Domani sera a “È sempre Cartabianca”: sicurezza, povertà e il caso Crans-Montana

Una nuova puntata di “È sempre Cartabianca” andrà in onda domani, martedì 10 febbraio, in prima serata su Retequattro. Il programma di Bianca Berlinguer, prodotto da Videonews, offrirà come di consueto un’ampia panoramica sui principali temi di attualità politica, economica e sociale.

Il primo argomento in scaletta sarà lo scontro politico sul pacchetto sicurezza voluto dal Governo. Dopo i fatti di Torino, il dibattito divide la politica: c’è chi difende con forza la necessità di nuove norme per garantire l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini, evocando i difficili anni di Piombo, e chi invece ritiene che il paragone sia eccessivo e non appropriato al contesto odierno. Il confronto promette di essere acceso, con la partecipazione di esponenti di maggioranza e opposizione chiamati a esprimere posizioni differenti su un tema che tocca da vicino l’equilibrio tra libertà individuali e tutela della collettività.

A seguire, la trasmissione proporrà un approfondimento di carattere economico dedicato alla crescente fragilità delle famiglie italiane. Secondo i dati più recenti, circa il 20% dei nuclei familiari risulta in condizione di povertà o a rischio di impoverimento. Un dato che, se confermato, evidenzia le difficoltà di un’ampia fascia della popolazione nel far fronte a rincari e incertezze che continuano a mettere sotto pressione il potere d’acquisto e la stabilità finanziaria domestica. In studio esperti ed economisti cercheranno di analizzare le cause e possibili soluzioni per contrastare una tendenza che rischia di acuirsi nei prossimi mesi.

Spazio infine agli ultimi sviluppi nelle indagini sulla tragedia di Crans-Montana, dove un nuovo dettaglio emerso nelle scorse ore solleva ulteriori domande sulla gestione della sicurezza pubblica. È infatti risultato che il responsabile della sicurezza del Comune non era in possesso del brevetto di protezione antincendio, ma solo di certificazioni relative alla sicurezza e alla salute in senso più generale. Una rivelazione che potrebbe cambiare il corso dell’inchiesta e aprire nuovi scenari di responsabilità amministrativa.

Come di consueto, Bianca Berlinguer guiderà il dibattito con il suo stile diretto e attento all’approfondimento, dando spazio al confronto tra opinioni differenti e analisi basate sui fatti. La puntata di domani promette di offrire al pubblico una riflessione articolata su tre grandi questioni che segnano l’attualità italiana: la sicurezza, il disagio economico e la trasparenza nella gestione pubblica.

“Quarto Grado” torna in prima serata: nuove rivelazioni sul caso Garlasco e la scomparsa di Federica Torzullo

CODE VEIN II: Il viaggio nel tempo che ridefinisce l’Action RPG

Dacia Bigster: la nostra prova su strada

Google annuncia un nuovo impegno a sostegno dell’innovazione e della crescita in Italia

Mercedes‑Benz celebra 140 anni di innovazione con un viaggio epico intorno al mondo

“C’è un posto per chi sogna”: Mercedes‑Benz e Sony Pictures Animation insieme per il film “GOAT”

Welo firma il jingle ufficiale del Festival di Sanremo 2026: da “Emigrato” la nuova sigla della 76ª edizione

Kia PV5: arriva in Italia il multispazio elettrico

Vespa celebra l’Anno del Cavallo con la nuova Vespa 946 Horse

Malika Ayane torna a Sanremo con “animali notturni” e annuncia il tour teatrale

Ditonellapiaga e Tony Pitony insieme a Sanremo: ironia e swing per la serata delle cover

Tommaso Paradiso porta la sua anima romantica al 76° Festival di Sanremo con “I romantici”

I Bambini delle Fate portano la fiamma olimpica: un simbolo di inclusione e speranza per Milano Cortina 2026

Adriano Celentano torna in pista: il suo classico “L’Emozione Non Ha Voce” rinasce nel remix di Samuele Sartini

“Quarto Grado”: nuovi dubbi sul delitto di Federica Torzullo e aggiornamenti sul caso di Garlasco

San Valentino 2026 tra le colline del Monferrato: al Relais Almaranto un weekend di degustazioni, fine dining e ospitalità di charme

San Valentino in Franciacorta: gusto, eleganza e arte a Villa Baiana

Genesis: debutto in Italia per il top brand coreano

PETIT torna ad emozionarci e annuncia l’uscita del suo nuovo singolo “PERDONAMI” in collaborazione con Mimì

KID YUGI pubblica il suo attesissimo nuovo album “ANCHE GLI EROI MUOIONO”

Honda NSX Tribute by Italdesign: il viaggio tra Giappone e Milano che celebra un’icona

eroCaddeo omaggia la Sardegna con il videoclip di “No Potho Reposare”

I più grandi successi dell’Apple Music Super Bowl LX Halftime Show di Bad Bunny

Škoda Epiq: il nuovo Urban Crossover 100% elettrico che rivoluziona l’accessibilità alla mobilità a zero emissioni

GIORGIA: il suo album “G” è certificato ORO

Malika Ayane torna a Sanremo con “animali notturni” e annuncia il tour teatrale

Lepas guida la svolta verso una mobilità elegante e sostenibile

Fiat e Piero Chiambretti tornano insieme per “Sulla neve”, lo spot dei Giochi Milano-Cortina 2026

Roberto Cacciapaglia firma la colonna sonora del Gran Finale di Milano Cortina 2026

Suzuki porta innovazione e sostenibilità al Pescare Show 2026 di Rimini

JAC Group e Brembo siglano una partnership strategica per l’innovazione della mobilità del futuro

Lancia rilancia il suo futuro sportivo: al Racing Meeting 2026 svelati i piani per la nuova stagione

Luciano Ligabue annuncia “La Notte di Certe Notti”: il gran finale del tour nei palasport italiani

Paola Iezzi conquista Milano con “IEZZ WE CAN!!!”: cinque serate sold out e un nuovo capitolo artistico

L’intelligenza artificiale rivoluziona i NAS: ASUSTOR presenta la nuova Photo Gallery

Goldengel Suites: il nuovo volto del lusso nel cuore di Caldaro

Levi’s celebra l’originalità con la nuova campagna globale “Behind Every Original”

Suzuki svela la nuova Across Plug-In Hybrid: efficienza, potenza e tecnologia in un unico SUV

Pokémon celebra i 30 anni con la campagna globale “Qual è il tuo preferito?”
