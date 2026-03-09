Domani sera a “Quarta Repubblica”: il generale Petraeus analizza il conflitto in Iran

Questa sera torna in prima serata su Retequattro l’appuntamento con “Quarta Repubblica”, il talk show condotto da Nicola Porro dedicato all’attualità politica e internazionale. La puntata metterà al centro una delle crisi più delicate sullo scenario globale: il conflitto in Iran, con le sue implicazioni strategiche, i rischi per la sicurezza internazionale e le possibili evoluzioni geopolitiche.

A fornire una lettura approfondita della situazione sarà David Petraeus, ex direttore della CIA e generale dell’esercito statunitense, figura chiave nello studio delle strategie militari e dell’intelligence internazionale. L’intervista al generale offrirà un’analisi esclusiva sulle dinamiche che stanno infiammando il Medio Oriente e sulle conseguenze che potrebbero riflettersi anche in Europa.

Durante la serata, il programma seguirà in tempo reale gli aggiornamenti dal Medio Oriente, affrontando inoltre i risvolti politici in Italia e la crescente tensione a Cipro.

Nella seconda parte, spazio al tema del referendum sulla giustizia, uno dei nodi più dibattuti del panorama politico nazionale. In chiusura, un focus sarà dedicato alla vicenda della “Famiglia nel bosco”, dopo la recente decisione dei giudici di allontanare la madre dalla casa-famiglia, una storia che ha suscitato un acceso dibattito pubblico.

Il confronto in studio vedrà la partecipazione di numerosi ospiti, tra cui Alessandro Sallusti, Maddalena Oliva, Andrea Ruggieri, Maddalena Loy, Hoara Borselli, Piero Sansonetti, Davide Tabarelli e Giuseppe Cruciani.

Con la consueta formula che intreccia politica, economia e attualità internazionale, “Quarta Repubblica” si conferma un appuntamento centrale per chi desidera comprendere più a fondo le trasformazioni in corso nel mondo e i loro riflessi sulla realtà italiana.